Η Αντιπρόεδρος Kamala Harris από την πρώτη στιγμή που εκλέχθηκε δεν έχει σταματήσει να αποτελεί μία ευχάριστη έκπληξη γράφοντας την ιστορία ξανά από την αρχή! Η Kamala Harris πήρε μέρος σε Pride εκδήλωση και έκανε για ακόμα μία φορά την αλλαγή κερδίζοντας τον σεβασμό όλων!

Η Kamala Harris συμμετείχε σε πορεία με τον Δεύτερο Κύριο Doug Emhoff το Σάββατο (12/6) κατά τη διάρκεια του Capital Pride στην Ουάσινγκτον. Φορούσε μπλουζάκι “love is love” καθώς περπατούσε με άλλους υπερηφάνους σε ένα ράλι στο Freedom Plaza, λέγοντάς τους, “Happy Pride!”.

Μίλησε εν συντομία στην εκδήλωση, υποστηρίζοντας την έγκριση του νόμου για την ισότητα, ενώ εξέφρασε τη δέσμευσή της και του Προέδρου Joe Biden για την προώθηση των δικαιωμάτων της LGBTQ κοινότητας. “Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τρανσέξουαλ κοινότητά μας και η νεολαία μας προστατεύονται. Χρειαζόμαστε, ωστόσο, προστασία γύρω από την απασχόληση και τη στέγαση”, δήλωσε η ίδια, σύμφωνα με το NBC Washington. “Υπάρχει πολύ περισσότερη δουλειά που πρέπει να κάνουμε και ξέρω ότι έχουμε δεσμευτεί να την κάνουμε”.

Η Αντιπρόεδρος παρατήρησε επίσης την πέμπτη επέτειο των γυρισμάτων του Pulse Nightclub στο Twitter, αποτίνοντας φόρο τιμής στα 49 άτομα που σκοτώθηκαν στο ομοφυλοφιλικό κλαμπ του Ορλάντο στις 12 Ιουνίου 2016. “Πριν από πέντε χρόνια, 49 LGBTQ + άτομα και σύμμαχοι απολάμβαναν μια βραδιά στο Pulse Nightclub”, έγραψε. «Και μετά, σε μια στιγμή, έφυγαν. Σήμερα, θυμόμαστε εκείνους που πέθαναν και τα αγαπημένα τους πρόσωπα-και συνιστούμε να οικοδομήσουμε έναν κόσμο απαλλαγμένο από βίαια όπλα».

Five years ago, 49 LGBTQ+ people and allies were enjoying an evening out at Pulse Nightclub. And then, in an instant, they were gone. Today, we remember those who died and their loved ones—and we recommit to building a world free from gun violence.