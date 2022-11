Η Helena Bonham Carter υπερασπίστηκε τον επί χρόνια συμπρωταγωνιστή της Johnny Depp και τη δημιουργό του Harry Potter, JK Rowling, σε μια νέα συνέντευξη, κατηγόρησε την κουλτούρα ακύρωσης και εμείς δεν ξέρουμε πώς πρέπει να νιώσουμε γι’ όλα αυτά.

Μιλώντας στους Sunday Times, η Bonham Carter είπε πως ένιωθε ότι ο Depp είχε «δικαιωθεί πλήρως» μετά τη νίκη του για την υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης κατά της πρώην συζύγου Amber Heard αυτό το καλοκαίρι.

«Νομίζω ότι είναι όλα καλά τώρα», είπε η Bonham Carter. «Εντελώς καλά».

Να σου υπενθυμίσουμε ότι ο Johnny Depp και η Bonham Carter έχουν συνεργαστεί σε ταινίες όπως το Corpse Bride, το Charlie and the Chocolate Factory, το Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, το Alice in Wonderland και το Dark Shadows. Ο Johnny Depp είναι, επίσης, νονός των δύο παιδιών της ηθοποιού.

Helena Bonham Carter – Συνέντευξη: «Μισώ την κουλτούρα ακύρωσης»

Ερωτηθείσα εάν αν η υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης μεταξύ Heard και Depp έγινε «το εκκρεμές του #MeToo που αμφιταλαντεύεται», η ηθοποιός απάντησε: «Η άποψή μου είναι ότι [η Amber] μπήκε σε αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτά τα πράγματα – ότι κάποιοι θα ακολουθήσουν το ρεύμα επειδή είναι η τάση και για να γίνουν πρωτοσέλιδο».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Depp αρνήθηκε ότι είχε κακοποιήσει τη Heard και την κατηγόρησε ότι είπε ψέματα για τη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. Το 2020, ο Depp έχασε μια υπόθεση συκοφαντίας στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά της εφημερίδας Sun, η οποία τον είχε χαρακτηρίσει ως κακοποιητή.

Η Bonham Carter εξέφρασε επίσης τις σκέψεις της για το εάν η προσωπική ζωή κάποιου, εάν είναι νόμιμη ή όχι, θα πρέπει να επηρεάσει τις επαγγελματικές του προοπτικές.

«Απαγορεύεις μια ιδιοφυΐα για τις σεξουαλικές πρακτικές της; Θα υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι που αν κοιτάζατε αρκετά προσεκτικά την προσωπική τους ζωή, θα τους αποκλείατε», λέει. «Μισώ την κουλτούρα ακύρωσης. Έχει γίνει αρκετά υστερική και υπάρχει ένα είδος κυνηγιού μαγισσών και έλλειψη κατανόησης».

Υπερασπίστηκε, επίσης την JK Rowling, συγγραφέα των βιβλίων του Harry Potter, υποστηρίζοντας πως οι έντονες αντιδράσεις για τα σχόλια της διάσημης συγγραφέα προέρχονται από τη ζήλια των επικριτών της.

Η Rowling έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβία μετά από δηλώσεις γύρω από τα φύλα και την προστασία των παιδιών και των ευάλωτων γυναικών.

«Αν δεν είχε αυτή την πρωτοφανή επιτυχία, οι αντιδράσεις δεν θα ήταν τόσο μεγάλες», λέει. «Οπότε νομίζω ότι υπάρχει πολύς φθόνος δυστυχώς και η ανάγκη να γκρεμιστούν οι άνθρωποι που κινητοποιεί πολλές από αυτές τις ακυρώσεις. Και η χαιρεκακία».

Παρά τις απόψεις της επί του θέματος, δεν κατηγορεί τους πρώην συμπρωταγωνιστές της στις ταινίες Harry Potter που μίλησαν δημοσίως εναντίον της Rowling, οι οποίοι έχουν όλοι καταδικάσει τα σχόλια της κι έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στην transgender κοινότητα.

Σε ερώτηση αν οι συμπρωταγωνιστές της υπήρξαν «αχάριστοι», η Bonham Carter απάντησε: «Δεν θα το έλεγα. Προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να την αφήσουν να έχει τις απόψεις της, αλλά νομίζω ότι ξέρουν καλά να προστατεύουν το φαν κλαμπ και τη γενιά τους. Είναι δύσκολο. Ένα ζήτημα με το παιχνίδι της φήμης είναι ότι υπάρχει μια εθιμοτυπία που το συνοδεύει- δεν συμφωνώ να μιλάμε για άλλους διάσημους».

