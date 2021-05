«Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αφή. Δεν θα φύγει ποτέ», λέει ο David Linden, νευροβιολόγος στο Johns Hopkins και συγγραφέας του νέου βιβλίου Touch: The Science of Hand, Heart και Mind. «Μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου και να φανταστείς πως είναι να είσαι τυφλός, μπορείς να σταματήσεις τα αυτιά σου και να φανταστείς πως είναι να είσαι κωφός. Αλλά η αφή είναι τόσο κεντρική και αδιάκοπη στη ζωή μας που δεν μπορούμε να τη φανταστούμε χωρίς αυτή».

