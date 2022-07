Το πρώτο trailer για το House of the Dragon του HBO, ένα prequel που διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, μόλις έσκασε! Υπάρχουν κάποιοι Targaryen που διψούν για δύναμη και μάχες μεγάλης κλίμακας, απ’ ότι φαίνεται τα νέα επεισόδια έρχονται για να μας καθηλώσουν!

Όπως θα περίμενε κανείς από μια σειρά που ονομάζεται House of the Dragon και βασίζεται σε μια οικογένεια που φημίζεται για την σχέση της με τους δράκους, φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στα φτερωτά θηρία στο House of the Dragon σε σύγκριση με το Game of Thrones. Μόνο στο πρώτο trailer βλέπουμε πολλά καρέ με δράκους να κάνουν το έργο τους: να πυρπολούν πεδία μάχης, να μεταφέρουν Targaryen, να παλεύουν μεταξύ τους και να χαλαρώνουν στα αυγά τους πριν αυτά μεταμορφωθούν σε χαριτωμένα νεογνά.

House of the Dragon – Trailer: Πόσο ανυπομονείς για τα νέα επεισόδια;

Το House of the Dragon θα ξεκινήσει να προβάλλεται στο HBO στις 21 Αυγούστου, με την πρώτη σεζόν να έχει 10 συνολικά επεισόδια. Η σειρά διαδραματίζεται 200 ​​χρόνια πριν από το Game of Thrones και βασίζεται στο μυθιστόρημα Fire & Blood του George RR Martin.

Η ιστορία αναλύει την αρχή για το τέλος του οίκου Targaryen, που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο της οικογένειας, γνωστό ως ο Χορός των Δράκων. Μία πρώτη γεύση για τη νέα σεζόν είχαμε πάρει από ένα teaser trailer που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Το συγκεκριμένο teaser παρουσίασε νέους χαρακτήρες καθώς έστηνε μια νέα μάχη για τον Iron Throne. Αυτό περιλαμβάνει την πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen, η οποία είναι η κληρονόμος του Iron Throne και ο θείος της είναι Daemon Targaryen. Με μια δυσοίωνη φωνή, ο Daemon ακούγεται να λέει στο teaser: «Θεοί, βασιλιάδες, φωτιά και αίμα. Τα όνειρα δεν μας τα δημιούργησαν οι βασιλιάδες, οι δράκοι τα έκαναν».

Ο Matt Smith πρωταγωνιστεί ως Daemon με την Emma D’Arcy να παίζει τη Rhaenyra. Μαζί τους η Olivia Cooke ως Alscent Hightower και ο Paddy Considine ως King Viserys I. Άλλα μέλη του καστ περιλαμβάνουν τους Graham McTavish, Rhys Ifans, Eve Best και Sonoya Mizuno.

Το νέο trailer είναι συναρπαστικό, αλλά, δυστυχώς, θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να μάθουμε αν μπορεί να ανταγωνιστεί το Game of Thrones ως ένα από τα καλύτερα τηλεοπτικά show όλων των εποχών.

