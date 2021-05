View this post on Instagram

Η Sarah Jessica Parker, όπως ξέρουμε όλοι, υποδυόταν την Carrie Bradshow σε όλες τις σεζόν σεζόν και τις δύο ταινίες του Sex and the City. Η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram δείχνει ένα ζευγάρι κατεστραμμένα μπλε- καφέ ψηλοτάκουνα σανδάλια, Manolo Blanhik. Η ίδια έγραψε στη λεζάντα: Unearthed”.

Η ανάρτηση της Sarah Jessica Parker δεν είναι αυτό που περίμενε να δει κάποιος! Η ανατρεπτική ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία με ένα ζευγάρι παπούτσια και μόνο οι φανατικοί θαυμαστές του Sex and the City κατάλαβαν κατευθείαν περί τίνος πρόκειται!

Τα μασημένα ψηλοτάκουνα που μόνο οι πιστοί φαν του Sex and the City θυμήθηκαν!