Η L’Oréal έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε ένα ριζικό μετασχηματισμό, που είναι απαραίτητος για να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον. Το πρόγραμμα «L’Oréal for the Future» αποτελεί τη φιλόδοξη δέσμευση του Ομίλου L’Oréal για βιωσιμότητα προς το 2030 και βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) Μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μας μοντέλου με στόχο τον σεβασμό των ορίων του πλανήτη, β) Ενδυνάμωση του οικοσυστήματός μας, βοηθώντας στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο κόσμο γ) Συμβολή στην επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων, μέσα από τη στήριξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.

Η στρατηγική μας συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4All ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021, κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος βιωσιμότητάς μας, L’Oréal for the Future.