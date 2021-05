H Lady Gaga μιλάει για τον βιασμό της στην Oprah και τον Πρίγκιπα Harry και συγκλονίζει με τα λόγια της. Η εξομολόγηση που έκανε ως πρώτη καλεσμένη στο “The Me You Can’t See” στο Apple TV+.

Η star είχε μιλήσει και στο παρελθόν για την τραυματική εμπειρία της, με άτομο το οποίο την είχε βιάσει όταν ήταν 19 ετών, όμως, τώρα είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτει ότι είχε μείνει έγκυος απ’ τον βιασμό.

Το The Me You Can’t See έκανε πρεμιέρα με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο, όπου η Lady Gaga άνοιξε πραγματικά την καρδιά και την ψυχή της, μιλώντας με την Oprah και τον Harry.

Θυμίζουμε ότι το ντοκιμαντέρ εστιάζει στην ψυχική υγεία των ανθρώπων, παρουσιάζοντας εμπειρίες διάσημων αλλά και καθημερινών ανθρώπων.

Η Lady Gaga μιλάει για τον βιασμό της:

Ήμουν 19 ετών και δούλευα στον χώρο. Ένας παραγωγός μού είπε “βγάλε τα ρούχα σου και είπα όχι. Κι έφυγα και μου είπαν ότι θα κατέστρεφαν όλη μου τη μουσική. Και δεν σταμάτησαν. Και δεν σταμάτησαν να με ρωτούν και απλά πάγωσα και- και δεν θυμάμαι καν τι συνέβη

Αυτά ήταν τα λόγια της star πριν ξεσπάσει σε κλάματα. Η ίδια αποφάσισε να μην πει το όνομα του παραγωγού, αλλά και κανένα όνομα από εκείνους που της έκαναν πόλεμο στην αρχή της καριέρας της.

Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ μπροστά μου. Η βιομηχανία είναι κακοποιητική και επικίνδυνη

Η Lady Gaga στη συνέχεια περιέγραψε ένα περιστατικό που πηγαίνοντας μετά από χρόνια σε νοσοκομείο για πόνους και αδυναμία στο σώμα της, τελικά την παρέπεμψαν σε ψυχίατρο μιας που το πρόβλημά της δεν ήταν οργανικό.

Για δύο χρόνια δεν ήμουν το ίδιο κορίτσι. Ο τρόπος που νιώθω όταν νιώθω πόνο, έτσι ένιωθα μετά τον βιασμό. Έχω κάνει τόσες πολλές μαγνητικές και εξετάσεις αλλά δεν βρίσκουν τίποτα. Όμως το σώμα θυμάται

Συγκλόνισε τη στιγμή που περιέγραφε το πώς αυτός ο άνθρωπος τη βίασε και την άφησε και έγκυο. Όπως είπε, είχε εμετούς και για μήνες ήταν κλειδωμένη σε ένα στούντιο. Προσπάθησε να βλάψει τον εαυτό της, αυτοτραυματίζοντάς τον, ενώ οι παρενέργειες από την εμπειρία του βιασμού σε συνδυασμό με την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη που διέκοψε την έκαναν να υποφέρει.

Με βίασε και με παράτησε έγκυο σε μία γωνία. Ο ψυχικός κλονισμός μου διήρκησε για χρόνια, ήταν «παρών» και με τυραννούσε ακόμα και στα γυρίσματα του “A Star is Born” το 2019. Αυτό που έγινε μου προκάλεσε ψυχωτικό επεισόδιο και κατέρρευσα για κάποια χρόνια. Δεν ήμουν πλέον η ίδια. Σκεφτόμουν να πεθάνω, έμαθα όλους τους τρόπους

«Έχω ψυχολογικά προβλήματα, παίρνω πολλά φάρμακα για να παραμείνω ισορροπημένη και είμαι μια μαχήτρια και ζω και είμαι καλά και δυνατή και θα πάρω όλες τις εμπειρίες της ζωής μου και θα τις μοιραστώ με τον κόσμο για να τον κάνω ένα καλύτερο μέρος», είχε δηλώσει ξανά στην Oprah στη συνέντευξή της το 2020.

Το σημαντικό μήνυμα για τον λόγο που αποφάσισε να μιλήσει

Όλα αυτά σε κάνουν να νιώθεις ακόμη χειρότερα. Δεν λέω αυτή την ιστορία για μένα, είναι δύσκολο να μιλάω για αυτό. Ακόμη νιώθω ντροπή. Πώς εξηγείς στον κόσμο ότι είσαι δυστυχισμένη όταν έχεις λεφτά και δύναμη; Δεν λέω την ιστορία μου για να με λυπηθούν. Είμαι καλά! Όμως καλώ όποιον άνθρωπο έχει βιώσει κάτι τέτοιο να ανοίξει την καρδιά του σε κάποιον άλλο. Το πέρασα και ξέρω πως σε αυτή την περίπτωση χρειάζεσαι βοήθεια. Και για μένα το να σας μιλάω γι’ αυτό είναι κομμάτι της δικής μου προσπάθειας να το ξεπεράσω

