Η καλοκαιρινή playlist του Barack Obama για το 2022 είναι εδώ κι εμείς ανυπομονούμε να περάσουμε τον Αύγουστό μας ακούγοντάς την!

Την Τρίτη 26/7, ο Barack Obama αποκάλυψε με μία δημοσίευσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την πολυαναμενόμενη ετήσια playlist του για τη σεζόν 2022, στέλνοντας πολλή αγάπη στο κοινό του, μέσα από νέες επιτυχίες και αξέχαστα κλασικά τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε.

Στην κορυφή δεν είναι άλλο από το τελευταίο single της Beyoncé, «Break My Soul» και το «More Than You Know» του Dr. John.

Αυτή είναι η καλοκαιρινή playlist του Barack Obama που θα σου κρατά συντροφιά φέτος!

Το «Vibe Out» της Tems, το «Music for a Sushi Restaurant» του Harry Styles και το «Last Last» του Burna Boy μπήκαν, επίσης, στη λίστα μαζί με τα «Mighty Love» των The Spinners, «Persuasive» του Doechii και «Feelin’ Alright» του Joe Cocker.

Μερικά από τα άλλα αγαπημένα τραγούδια του Obama για τη σεζόν περιλαμβάνουν κλασικά κομμάτια όπως τα «Blue In Green», «Save Me» και «Let’s Go Crazy» των αείμνηστων θρύλων Miles Davis, Aretha Franklin και Prince , αντίστοιχα.

Το «I Can’t Get Next to You» του Al Green και το «Dancing in the Dark» του Bruce Springsteen είναι κάποιες από τις επιτυχίες που ξεχωρίζουν στη λίστα του Obama.

Ολοκλήρωσε την ποικιλόμορφη λίστα του με το «Split/Whole Time» του Lil Yachty, το «Ojitos Lindos» των Bad Bunny & Bomba Estéreo, το «Pull Up» του Koffee, το «That’s Where I Am» της Maggie Rogers και το «Wet Let» της Angelica, τραγούδια που θα σου κρατούν συντροφιά αυτό το καλοκαίρι στα αράγματα με την παρέα σου.

«Κάθε χρόνο, ενθουσιάζομαι που μοιράζομαι την καλοκαιρινή μου playlist επειδή μαθαίνω για τόσους πολλούς νέους καλλιτέχνες από τις απαντήσεις σας – είναι ένα παράδειγμα για το πώς η μουσική μπορεί πραγματικά να μας φέρει όλους κοντά», έγραψε ο Barack Obama, προσθέτοντας: «Να τι ακούω αυτό το καλοκαίρι. Ποια τραγούδια θα προσθέτατε εσείς;».

Ο Obama αποκάλυψε τη λίστα του αμέσως μετά την υποψηφιότητα για τα 74α Primetime Emmy Awards για την αφήγηση του ντοκιμαντέρ του Netflix, «Our Great National Parks».

Αν και έχει κερδίσει ήδη δύο βραβεία Grammy για το άλμπουμ με τον καλύτερο προφορικό λόγο το 2006, «Dreams from My Father», και το 2008, «The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream», αυτή είναι η πρώτη υποψηφιότητα Primetime Emmy στην καριέρα του.

Το «Great National Parks» είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων που εξερευνά μερικές από τις πιο όμορφες προστατευόμενες περιοχές του κόσμου και τα εκπληκτικά πλάσματα που αποκαλούν αυτά τα μακρινά μέρη πατρίδα.

