Το διάσημο ζευγάρι ανακάλεσε το γάμο του και έδωσε τέλος στην τετραετή σχέση του. Σύμφωνα με το New York Post, ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της Αμερικής, θα τραβήξει ξεχωριστούς δρόμους από εδώ και στο εξής. Τα τελευταία δύο χρόνια το γνωστό ζευγάρι ήταν αρραβωνιασμένο. Το 2017 ξεκίνησε η σχέση μεταξύ του πρώην σταρ των New York Yankees Alex Rodriguez και της σταρ της μουσικής JLo, το 2019 αρραβωνιάστηκαν και σχεδίαζαν το γάμο τους το 2020.

