Η επερχόμενη 19η σεζόν του The Ellen DeGeneres Show θα είναι η τελευταία, όπως ανακοίνωσε η τηλεοπτική περσόνα σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Η ίδια είπε ότι μοιράστηκε τα νέα με τους συνεργάτες της την Τρίτη, και θα συζητήσει με την Oprah Winfrey για τα πάντα την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης.

