Η Momma Mia, ένα από τα 4.000 Beagle που διασώθηκαν από εγκατάσταση στη Βιρτζίνια βρήκε το νέο της σπίτι και από εδώ και πέρα μπορεί να ζήσει το δικό της παραμύθι! Αυτό που της αξίζει!

Η Meghan, η Δούκισσα του Sussex και ο Πρίγκιπας Harry υιοθέτησαν ένα σκυλί με το όνομα Momma Mia στις 11 Αυγούστου, ένα από τα 4.000 σκυλιά που διασώθηκαν από εγκατάσταση εκτροφής στη Βιρτζίνια, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις των κανονισμών.

Στις 29 Ιουλίου η Shannon Keith δέχθηκε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από την Meghan Markle, που της είπε ότι υποστήριζε την οργάνωση εδώ και κάποιο καιρό και πως το ζευγάρι ενδιαφέρεται να υιοθετήσει έναν σκύλο.

Όταν η Keith την ενημέρωσε ότι επρόκειτο να παραλάβουν ένα θηλυκό Beagle και τα μικρά της, η Δούκισσα του Sussex αμέσως εξέφρασε ενδιαφέρον για τη μητέρα. Συνήθως, τα κουτάβια είναι εκείνα που κερδίζουν το ενδιαφέρον, οπότε το ζευγάρι ήθελε να βοηθήσει έναν σκύλο που είχε μεγαλύτερη ανάγκη.

Η Momma Mia είναι επτά ετών και όλη της τη ζωή χρησιμοποιούνταν για αναπαραγωγή, δήλωσε η Keith. Ήταν ένα από τα περίπου 4.000 Beagle που διασώθηκαν από την εγκατάσταση εκτροφής Envigo στη Βιρτζίνια, έπειτα από αναφορές για κακομεταχείριση.

Η τεράστια επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε τον Ιούλιο, δύο μήνες αφότου οι αμερικανικές αρχές προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και επιθεωρητές διαπίστωσαν αρκετές παραβιάσεις των κανονισμών. Πολλά από τα ζώα που ήταν εκεί αναμένονταν να χρησιμοποιηθούν σε έρευνες και πειράματα. Κάποια βρέθηκαν πεινασμένα, άρρωστα ή ακόμη και νεκρά, ενώ πολλά είχαν υποστεί κακομεταχείριση.

Ο συγκεκριμένος σκύλος δεν δυσκολεύτηκε να συνηθίσει τη νέα του ζωή, είπε η Keith, δικηγόρος που ασχολείται με τα δικαιώματα των ζώων. «Μόλις μπήκαν, ήταν σαν να ήξερε. Έτρεξε προς το μέρος τους», είπε περιγράφοντας την πρώτη συνάντηση της Momma Mia με το ζευγάρι και συμπλήρωσε ότι η ουρά του ζώου κουνιόταν ασταμάτητα.

Τα Beagle της Envigo δεν είχαν παίξει ποτέ με παιχνίδια και είχαν ελάχιστη επαφή με ανθρώπους μέχρι να διασωθούν, σύμφωνα με τους ανθρώπους που βοηθούν να βρουν ένα σπίτι. Πολλά τρόμαζαν με ήχους από την τηλεόραση ή ακόμη και από παιχνίδια, μόλις βγήκαν στον έξω κόσμο.

Όταν η Momma Mia μεταφέρθηκε στην Καλιφόρνια, εθελοντής της έδωσε ένα παιχνίδι. Αμέσως ήξερε πώς να παίξει και αυτό ήταν το τελευταίο που πήρε μαζί της πριν φύγει για το νέο της σπίτι, είπε η Keith. «Ήταν σαν να ήξερε ότι αυτό ήταν το νέο σπίτι της. Ήταν τόσο τρυφεροί μαζί της», συμπλήρωσε.

Δεν είναι ο πρώτος σκύλος που αποκτά το ζευγάρι. Η Meghan Markle είχε ένα Beagle, με το όνομα Guy, προτού παντρευτεί τον πρίγκιπα Harry, ενώ οι δυο τους απέκτησαν ένα μαύρο labrador, που το ονόμασαν Pula, μετά τον γάμο.

Επίσης, ο Momma Mia δεν είναι το μόνο από τα σκυλιά της Envigo που βρήκε μια γνωστή οικογένεια. Ο Morty έγινε το «πρώτο σκυλί» του Νιου Τζέρσι, καθώς υιοθετήθηκε από τον κυβερνήτη της πολιτείας Phil Murphy, τη σύζυγό του Tammy και τα τέσσερα παιδιά τους. Η οικογένεια έχει άλλους δύο σκύλους.

They talked me in to getting another dog, and I’m so glad they did. Welcome to the family, Morty! https://t.co/V1KQmh7daD