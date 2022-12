Ο γνωστός τραγουδιστής σε συνέντευξή του στο Be an Ally Forum της Mexoxo προχώρησε σε μία σοβαρή αποκάλυψη. Συγκεκριμένα, είπε πως δισκογραφική του έβαλε όρο στο συμβόλαιο να μην αποκαλύψει ποτέ δημόσια πως είναι γκέι, χωρίς την συγκατάθεση της εταιρείας.

