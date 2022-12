Ο Craig, ο οποίος ολοκλήρωσε τον ρόλο ως 007 στην ταινία No Time to Die του 2021, είπε ότι η απόφαση να είναι αυτή η ταινία η τελευταία, ήταν αρκετά απλή. «Είπα, ‘αυτό είναι. Δεν θέλω να κάνω άλλο’».

