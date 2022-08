Η σεζόν 2 του Only Murders in the Building μόλις τελείωσε και ήδη έχει προκαλέσει χαμό στο Twitter. Ποια είναι η υπόθεση αυτής της σειράς και τι, ακριβώς, έγινε στο φινάλε το οποίο έκανε τους πάντες να μιλάνε γι’ αυτήν; Εμείς, πάντως, ανυπομονούμε ήδη για την 3η σεζόν!

Η σειρά του Hulu έκανε πρεμιέρα με τον πρώτο της κύκλο το καλοκαίρι του 2021 και σταδιακά έχτισε το κοινό της κατά τη διάρκεια των εβδομάδων προβολής των επεισοδίων της. Τρεις φανατικοί των podcasts μυστηρίου και πραγματικών εγκλημάτων, αποφασίζουν να φτιάξουν ένα δικό τους podcast εξιχνιάζοντας παράλληλα έναν φόνο που έγινε στην πολυκατοικία που ζουν. Μάλιστα, πρόσφατα η σειρά κέρδισε 17 υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy και η δεύτερη σεζόν της ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 23 Αυγούστου.

«Only Murders in the Building»: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη σειρά

Η 2η σεζόν έληξε με μεγάλη επιτυχία κι εδώ βρίσκονται όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το μεγάλο φινάλε, αλλά και για την 3η σεζόν που πλησιάζει. ΠΡΟΣΟΧΗ SPOILERS!

Μετά την αποκάλυψη της Becky Butler ως δολοφόνου της Bunny Folger, το φινάλε της 23ης Αυγούστου προχώρησε στο επόμενο θύμα της δολοφονίας και κάπως έτσι ξεκινάει μία ολοκαίνουρια σεζόν, γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα, ανατροπές, σασπένς, meta-χιούμορ και μυστήριο.

Τι έκανε η Mabel από τότε που λύθηκε η δολοφονία της Bunny; Γιατί ο Κάρολος ήταν σε αντίθεση με τον Ben; Και ποιος σκότωσε τον κολλητό του; Όλα αυτά θα τα μάθουμε πολύ σύντομα!

Μέχρι να απολαύσουμε τη νέα σεζόν, όμως, το «Only Murders in the Building» φαίνεται πως θα μεγαλώσει και άλλο το κοινό του. Η σειρά είναι ανάμεσα στα trends παγκοσμίως στο Twitter μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της δεύτερης σεζόν. Όλοι μιλάνε για ένα από τα καλύτερα φινάλε και προτρέπουν και άλλους να δουν τη σειρά.

ΤΙ ΣΚΑΤΑ ΠΑΙΧΤΗΚΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΦΙΝΑΛΕ? ΤΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΡΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ? #OMITB — 🌟Θείο Βρέφος🌟 (@mwro_almighty) August 24, 2022

#OMITB is truly one of the best TV shows to air, ever. — jay snow. (@snowyjay) August 23, 2022

You really just feel so cozy and happy watching Only Murders in the Building #OMITB pic.twitter.com/tk2jfMQXFL — Sarah (@lightinaugust) August 24, 2022

me literally every single time i’m watching Only Murders in the Building and the theme plays #OMITB pic.twitter.com/HBqwj8t2TI — Ty ➃ (@ClobberinTyme) August 23, 2022

only murders in the building finale without context #OMITB pic.twitter.com/5Yyz1UaCXO — mads 💌 (@jacksloaneee) August 23, 2022

Only Murders in the Building is one of the best tv shows I’ve ever seen. #OMITB @OnlyMurdersHulu pic.twitter.com/z4Q1vTiJVb — chance☁️🛸 (@chancematoskah) August 23, 2022

