Τα μαύρα looks της Kim Kardashian τις τελευταίες μέρες εγείρουν ερωτήματα και διχάζουν το κοινό. Η σταρ έχει επιλέξει να εμφανιστεί δημόσια δύο φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα με total black look κρύβοντας παράλληλα το πρόσωπό της αλλά και κάθε εκατοστό του σώματός της. Η Kim που μας έχει συνηθίσει σε αποκαλυπτικά σύνολα και λαμπερές εμφανίσεις είναι σίγουρο πως κάτι κρύβει πίσω από την νέα σκοτεινή της ταυτότητα.

Συγκεκριμένα, η Kim Kardashian έφτασε στην Νέα Υόρκη με ένα look dominatrix από δέρμα δια χειρός Balenciaga κι έκανε όλο το Internet να απορεί. Η viral φωτογραφία δείχνει την Kim να βγαίνει από ένα μαύρο SUV με το τολμηρό της σύνολο, το οποίο περιλάμβανε ένα δερμάτινο πανωφόρι, γάντια, παντελόνι και μπότες στιλέτο. Το πιο αξιοπρόσεκτο, ωστόσο, της εμφάνισης ήταν το αθέατο πρόσωπό της πίσω από τη δερμάτινη κουκούλα που άφηνε ακάλυπτη μόνο τη μακριά αλογοουρά της.

Και στην επίσημη εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Met Gala η σταρ πραγματοποίησε την πιο πολυσυζητημένη πασαρέλα αφού για άλλη μια φορά εμφανίστηκε ντυμένη στα μαύρα και με καλυμμένο το πρόσωπό της. Μπαίνοντας στο γκαλά με το σχεδιαστή της Balenciaga Demna Gvasalia στο μπράτσο της και σε ένα αντίστοιχο σύνολο με ένα black-out hoodie-η Kardashian έκανε όλο το πλήθος να προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι.

Ταυτόχρονα, η σταρ έχει αντικαταστήσει την εικόνα προφίλ της στο Instagram με ένα μαύρο φόντο ενώ όλες οι τελευταίες της δημοσιεύσεις έχουν μια αρκετά σκοτεινή αισθητική.

Οι τελευταίες εμφανίσεις της Kim Kardashian είναι πιθανό να συνδέονται με την κατάσταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν, όπου οι γυναίκες μετά την εγκαθίδρυση του καθεστώτος των Ταλιμπάν έχουν αναγκαστεί να κυκλοφορούν αποκλειστικά με μπούργκα που καλύπτει το πρόσωπο και όλο τους το σώμα. Βέβαια, σε αυτήν την περίπτωση γεννάται το ερώτημα του κατά πόσο μια λαμπερή εκδήλωση και ένα σύνολο υψηλής ραπτικής είναι ο κατάλληλος τρόπος να κάνεις μια δήλωση για ένα τόσο σημαντικό και εύθραυστο ζήτημα.

