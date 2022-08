Την ήττα γνώρισε η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ στην χθεσινοβραδυνή αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 από την Σερβία με 100-94, σε ένα ματς όπου σημαδεύτηκε από το ρεκόρ του Γιάννη Αντετοκούνμπο που σημείωσε 40 πόντους, κάνοντας ρεκόρ καριέρας με την φανέλα της Επίσημης Αγαπημένης.

Ρεκόρ καριέρας έκανε χθες βράδυ στο Βελιγράδι με την φανέλα της Εθνικής ομάδας, ο άσσος της Εθνικής και των Milwaukee Bucks κόντρα στην Σερβία. Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak ήταν διαστημικός στο παρκέ της Stark Arena, καθώς έκανε μια μαγική εμφάνιση και ολοκλήρωσε το ματς, σημειώνοντας 40 πόντους, μαζεύοντας και 8 ριμπάουντ. Με αυτή του την εμφάνιση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε προσωπικό ρεκόρ πόντων με την φανέλα της Εθνικής, ενώ αποτελεί και ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της FIBA.

The 𝟒𝟎 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒 scored by @Giannis_An34 against Serbia is a new individual record for the FIBA Basketball World Cup European Qualifiers 🔥#FIBAWC | #WinForHellas 🇬🇷 pic.twitter.com/IJJHKrFyha