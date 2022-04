Η βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα γιορτάσει το Πάσχα και από τη στιγμή που κυκλοφόρησε η συγκεκριμένη είδηση, όλοι αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που δε θα της επιτρέψει να γιορτάσει το Πάσχα μετά από 50 ολόκληρα χρόνια!

Η μονάρχης, η οποία θα γιορτάσει τα 96α γενέθλιά της αυτόν τον μήνα, δε θα συμμετάσχει στη λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Windsor, σε μία από τις πιο σημαντικές ημέρες στη χριστιανική πίστη. Δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς είναι ο λόγος που θα απουσιάσει, αλλά αξίζει να αναφέρουμε πως στις 17 Απριλίου θα έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από την κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου.

Η βασίλισσα, η οποία είναι πιστή Χριστιανή και επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, παρακολουθεί τακτικά τις λειτουργίες και, όταν δεν μπορεί να παρευρεθεί αυτοπροσώπως, επιλέγει να τις παρακολουθήσει και να προσευχηθεί διαδικτυακά.

Η βασίλισσα Ελισάβετ εθεάθη για τελευταία φορά δημόσια στο μνημόσυνo του συζύγου της, πρίγκιπα Φιλίππου, στις 29 Μαρτίου, αλλά συνέχισε να παρευρίσκεται εικονικά σε πολλές εκδηλώσεις, όπως στα επίσημα εγκαίνια της Μονάδας Queen Elizabeth του Royal London Hospital. Εκείνη την ημέρα χρησιμοποίησε, μάλιστα, την περίσταση για να αποκαλύψει σε έναν πρώην ασθενή με COVID τη δική της μάχη με τον COVID-19, αναφέροντας πως την είχε αφήσει εξασθενημένη.

Ο Πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα, η Δούκισσα της Κορνουάλης, συμμετέχουν για πρώτη φορά στο Royal Easter Tradition, χωρίς τη Βασίλισσα Ελισάβετ, αφού δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει την ετήσια πασχαλινή παράδοση.

Το βασιλικό ζεύγος ανέλαβε την Πέμπτη, 14/4, το τιμόνι της Royal Maundy Service στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Windsor. Κάθε χρόνο και 3 ημέρες πριν το Πάσχα, γιορτάζουν το Μυστικό Δείπνο του Ιησού Χριστού με τους Αποστόλους του και η μονάρχης ή κάποιο άλλο μέλος της βασιλικής οικογένειας διανέμει ειδικά κομμένα νομίσματα γνωστά ως Maundy money για να αναγνωρίσει την υπηρεσία των ανθρώπων άνω των 70 ετών και την προσφορά τους στην κοινότητα.

💐 At the start of the Royal Maundy Service, The Prince and The Duchess were presented with traditional nosegays, before His Royal Highness distributed Maundy money to 96 men and 96 women – one for each of The Queen’s 96 years. pic.twitter.com/VdgIFdSsWz