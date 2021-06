Ο Ιούνιος έχει καθιερωθεί και θεωρείται παγκοσμίως ως Mήνας Yπερηφάνειας η αλλιώς Pride Month γι’ αυτό κι εμείς συγκεντρώσαμε τις 5 καλύτερες ταινίες που είναι αφιερωμένες στους αγώνες και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Οι παρακάτω LGBTQ+ ταινίες ήρθαν για να μας θυμίσουν για άλλη μια φορά πως το διαφορετικό δεν είναι λάθος

1. Pariah (2011)

Η ταινία Pariah αφορά την ιστορία μιας νεαρής Αφροαμερικανής γυναίκας, η οποία αναζητά την σεξουαλική της ταυτότητα σαν λεσβία στη Νέα Υόρκη. Η 17χρονη ποιήτρια Alike, που είναι και η πρωταγωνίστρια της ταινίας, ερωτεύεται την πολύ καλή της φίλη Bina και μέσα από την ιστορία τους αναδεικνύονται θέματα φεμινισμού, σεξουαλικής ταυτότητας και αυτοεκτίμησης και αποδοχής.

2. Moonlight (2016)

Το Moonlight είναι αμερικανική δραματική ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Μπάρι Τζένκινς και εξιστορεί τη ζωή ενός νεαρού άντρα από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση καθώς παλεύει να βρει τη θέση του στον κόσμο. Βασισμένη στην ιστορία του Tarell Alvin McCraney, η ταινία εστιάζει σε θέματα φυλής, ανδρικής ταυτότητας και σεξουαλικότητας.

3. 120 Beats Per Minute (2017)

Το 120 χτύποι το λεπτό είναι γαλλική δραματική ταινία του 2017 σε σκηνοθεσία του Ρομπέν Καμπιγιό. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στο Παρίσι, η οργάνωση ACT UP, που ασχολείται με το HIV/AIDS, ασκεί κριτική στη γαλλική κυβέρνηση και στις φαρμακευτικές εταιρείες. Η ιστορία εκτυλίσσεται μέσα από τη σχέση του θετικού στον ιό – βετεράνου ακτιβιστή Sean και του αρνητικού στον HIV Nathan. Το ζευγάρι διαμαρτύρεται ενάντια στις φαρμακευτικές εταιρείες και τη γαλλική υγειονομική πολιτική που παρακρατούν τα φάρμακα των ασθενών.

4. A Fantastic Woman (2017)

Το A Fantastic Woman είναι δραματική ταινία του σκηνοθέτη Sebastián Lelio με πρωταγωνίστρια την Daniela Vega. Η συγκεκριμένη ταινία αφορά μια τρανς γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπη με τον ξαφνικό θάνατο του μεγαλύτερου συντρόφου της και καταγράφει τον αγώνα της ενάντια στην τρανσφοβία που υφίσταται τόσο από την οικογένεια του νεκρού φίλου της, όσο και από την αστυνομία, τη στιγμή που έχει να διαχειριστεί το πένθος ενός αγαπημένου της ανθρώπου.

5. Call Me By Your Name (2017)

Το Call Me By Your Name είναι ταινία του 2017 σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο. Η ερωτική έλξη μεταξύ του Elio (Timothée Chalamet) και του Oliver (Armie Hammer) ένα καλοκαίρι στην Βόρεια Ιταλία, αποτυπώθηκε τόσο δεξιοτεχνικά στο φακό, που το κοινό μπορεί να αισθανθεί κάθε σταγόνα απογοήτευσης, επιθυμίας και έρωτα κάθε φορά που την παρακολουθεί.

