Αρκετές απ’ τις γυναίκες που βρίσκονται στη λίστα του 2020 έλαβαν παγκόσμιες επιδοκιμασίες για τις αποτελεσματικές αντιδράσεις τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για παράδειγμα, η Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Jacinda Ardern (No. 32) νίκησε το πρώτο και το δεύτερο κύμα κορονοϊού στη χώρα της εφαρμόζοντας σκληρά lockdown. Η Πρόεδρος της Ταϊβάν Tsai Ing-wen (No. 37) εφάρμοσε ένα αυστηρό πρόγραμμα ανίχνευσης επαφών τον Ιανουάριο. Ως αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα, το νησί των 23 εκατομμυρίων ανθρώπων έχει θρηνήσει μόνο επτά άτομα από τον ιό.

