Η έναρξη για το 75ο Φεστιβάλ Καννών πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου , με την κωμωδία “Final Cut” του Michel Hazanavicius να σηματοδοτεί την έναρξη του Φεστιβάλ. Η αυλαία θα κλείσει στις 28 Μαΐου και οι ελληνικές συμμετοχές στο Φεστιβάλ των Καννών επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τα σημαντικά βήματα του κινηματογραφικού κόσμου της χώρας μας.

Οι ελληνικές συμμετοχές στο 75ο κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών

Αξιοσημείωτη είναι η φετινή ελληνική παρουσία στο Φεστιβάλ των Καννών, με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Dodo» του Πάνου Κούτρα, η οποία έχει ως παραγωγό την Ελένη Κοσσυφίδου, εταιρεία παραγωγής την 100% Synthetic Films Ltd και συμπαραγωγό το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Στην ταινία πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Άγγελος Παπαδημητρίου, Σμαράγδα Καρύδη και Άκης Σακελλαρίου.

Δέσποινα Σπύρου

Επίσης, δύο ταινίες διεθνούς συμπαραγωγής, που έχουν γυριστεί στην χώρα μας με ελληνική συμμετοχή στην παραγωγή τους και Έλληνες συμπαραγωγούς, θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα του 75ου Φεστιβάλ των Καννών. Πρόκειται για το «Crimes of the Future» του Καναδού David Cronenberg και για το «Triangle of Sadness» του Σουηδού Ruben Östlund.

Την ελληνική παρουσία φέτος στις Κάννες συμπληρώνει η ταινία «Burning Days» σε σκηνοθεσία Emin Alper, κι αυτή με Έλληνα συμπαραγωγό, που διαγωνίζεται στο πρόγραμμα Un Certain Regard. Η μικρού μήκους ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου θα συμμετάσχει στην Εβδομάδα Κριτικής (Semaine de la Critique), διευρύνοντας την ελληνική συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση των Καννών. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) έχει υποστηρίξει τις παραπάνω παραγωγές μέσα από τα χρηματοδοτικά προγράμματά του και τις δράσεις των Διευθύνσεων του.

Η υπόθεση της ταινίας του Πάνου Κούτρα «Dodo»

Η ταινία παρουσιάζει 14 ανθρώπους από διαφορετικές ηλικίες, τάξεις και εθνικότητες, που θα καταλήξουν να βρεθούν εγκλωβισμένοι στο κτήμα της οικογένειας Καρακώστα, εκεί όπου σε δύο εικοσιτετράωρα θα γινόταν ο γάμος της κόρης τους με πλούσιο κληρονόμο. Οι πρωταγωνιστές θα καταλήξουν να μπλεχτούν σε μια παράλογη τραγικωμωδία, που θα εξελιχθεί “κεκλεισμένων των θυρών”.

Έντονο το ελληνικό στοιχείο στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών

Η Ελλάδα, με πάνω από 40 χρόνια συμμετοχή στο Φεστιβάλ των Καννών μέσα από το περίπτερο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, θα παρευρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με εθνικό περίπτερο. Στα προϋπάρχοντα ΕΚΟΜΕ και ΕΚΚ, που συνέπραξαν για πρώτη φορά πέρυσι, προστίθενται τέσσερα Film Offices, αυτά της Αθήνας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το ΕΚΟΜΕ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η ΕΡΤ θα συνδιοργανώσουν εορταστικό cocktail party προς τιμήν τον ελληνικών συμμετοχών στο φεστιβάλ, και συγκεκριμένα του “Dodo” του Πάνου Κούτρα, τα φαβορί για Χρυσό Φοίνικα «Triangle of Sadness» και «Crimes of the Future», καθώς και τα «On Xerxes’ Throne» και «Burning Days».

