To life & business coaching είναι έννοιες με τις οποίες στην Ελλάδα ήρθαμε σε επαφή τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος του coaching είναι να σε βοηθήσει να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και να επιτύχεις τους στόχους σου. Όμως, όλα ξεκινάνε απ’ το “θέλω”. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν όσο κι αν θα το θέλαμε! Πώς ξεκινάει, όμως, το ταξίδι προς την αυτοβελτίωση; Τι εμπόδια μπορεί να συναντήσεις σε αυτή τη διαδρομή; Και τελικά πώς καταφέρνεις να υλοποιήσεις αυτό που έχεις βάλει στόχο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο;

Η Εύη Ξυραφά είναι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, εκπαιδεύτρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα HR και Επικοινωνίας. Επιπλέον, έχει δημιουργήσει το Believe In You, που διοργανώνει σεμινάρια προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για το ευρύ κοινό και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Θέλω- Πιστεύω- Μπορώ» που κυκλοφορεί απ’ τις εκδόσεις Διόπτρα.

Είναι μια coach με πάθος γι’ αυτό που κάνει, αγάπη για τον άνθρωπο που έχει βάλει στόχο να βοηθήσει άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο. Πώς το καταφέρνει αυτό;

Η Εύη Ξυραφά μιλάει στο iPop.gr για το coaching, τα σεμινάρια, το βιβλίο της κι όλα όσα θέλεις να ξέρεις για να κατακτήσεις τους στόχους σου!

Πώς μπήκε το life & business coaching στη ζωή σου;

Γυρνάμε πίσω στο 2001, όταν δούλευα σε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων και είχαμε διοργανώσει για έναν πελάτη μας ένα πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης. Τότε γνώρισα για πρώτη φορά την βιωματική εκπαίδευση από κοντά, την ερωτεύτηκα κεραυνοβόλα και αποφάσισα ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Οπότε, έψαξα να μάθω πώς μπορώ να το κάνω επάγγελμα. Οι εισηγητές του προγράμματος είχαν διδακτορικά και διδακτική εμπειρία, οπότε συνειδητοποίησα αμέσως τι είναι αυτό που μου λείπει.

Ήταν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών με στόχο την ομαδική συνεργασία (το λεγόμενο team building). Μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση λοιπόν, ήρθα σε πρώτη επαφή και με το coaching, καθώς περιλαμβάνεται ουσιαστικά μέσα σε αυτήν. Το debriefing που κάνουν οι εισηγητές (ή αλλιώς facilitators στα βιωματικά προγράμματα) είναι στην πραγματικότητα coaching, γιατί βασίζεται στη μαιευτική του Σωκράτη. Από το 2002, επομένως, έκανα τα πρώτα μου βήματα στη βιωματική εκπαίδευση και παράλληλα γνώρισα εμπειρικά και το life & business coaching.

Το πρώτο βήμα ήταν να πάω να διδάξω σε δημόσια ΙΕΚ για να αποκτήσω διδακτική εμπειρία και κατόπιν έκανα μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήθελα να πάρω όλη τη γνώση που χρειαζόμουν για να μπορώ να γνωρίζω σε βάθος τον άνθρωπο και τον εργαζόμενο: Τι τον παρακινεί, τι επηρεάζει τη συμπεριφορά του.

Η πτυχιακή μου στο μεταπτυχιακό ήταν πρωτότυπη έρευνα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της βιωματικής εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Κύπρο. Οπότε εξερεύνησα σε βάθος τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και του coaching στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, που έχουν διάρκεια στο χρόνο.

Στα 9 χρόνια που ήμουν καθηγήτρια σε ΙΕΚ και σε κολλέγια, ξεκίνησα να διδάσκω πλέον συστηματικά θέματα πάνω στο αντικείμενό μου. Παράλληλα δούλευα ως εξωτερικός συνεργάτης σε προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών, indoor και outdoor. Η καριέρα μου, δηλαδή, στήθηκε με σκαλοπάτια.

Το 2010 δημιούργησα το flowmagazine και πλέον ξεκίνησα να προσφέρω υπηρεσίες life, career & business coaching ατομικά και ομαδικά.

Είναι εύκολο το να συνδυάσει κάποιος το life με το business coaching;

Δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν, καθώς είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους και απαιτούν διαφορετικό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας. Πρώτα απ’ όλα θέλει γνώση του αντικειμένου, δεν μπορείς να το κάνεις παρακολουθώντας απλά ένα σεμινάριο, χρειάζεται πολύ βαθιά γνώση για τον άνθρωπο, καθώς επίσης και πρακτική.

Σχετικά με το κομμάτι του business coaching, αρχικά το σπούδασα γιατί ήμουν κι εγώ επιχειρηματίας και επίσης δίδασκα χρόνια επιχειρηματικότητα και HR σε ΙΕΚ και κολλέγια. Έτσι, λοιπόν, είχα hands-on εμπειρία για το πώς ξεκινάς κάτι από το μηδέν και το εξελίσσεις, καθώς και το Flow Magazine, αλλά και το Believe in You, ουσιαστικά ήταν start ups.

Πραγματικά, μπορώ να πω ότι πλέον έχω τη γνώση και την εμπειρία για να βοηθήσω κάποιον, αλλά μου το επιτρέπει επίσης και το μεταπτυχιακό μου στο HR. Τα πιο “καυτά” κομμάτια που ζορίζουν έναν μάνατζερ, άλλωστε, έχουν να κάνουν με το προσωπικό. Και φυσικά ποτέ δεν εμπλέκομαι σε κομμάτια που δεν ξέρω. Δεν θα μπορούσα, για παράδειγμα, να κάνω business coaching για τα χρηματοοικονομικά.

Η διεκδικητικότητα είναι κομμάτι αυτοπεποίθησης! #believe_in_you Posted by Believe In You on Saturday, 30 January 2021

Πες μας λίγα λόγια για τα σεμινάρια του Believe in You που διοργανώνεις… Πώς επιλέγεις τα ζητήματα που αποτελούν τον πυλώνα κάθε σεμιναρίου; Ποια σεμινάρια μπορούμε να παρακολουθήσουμε από εσένα αυτή την περίοδο;

Κάνουμε σεμινάρια με βάση και το τι ζητάει ο κόσμος και συνήθως είναι αλληλένδετα και με προηγούμενους κύκλους. Όσον αφορά τις θεματικές, ακολουθούμε είτε προτάσεις πελατών μας, με βάση τις ανάγκες τους, είτε επιλέγουμε εμείς ως ομάδα, ώστε να έχει αλληλουχία με προηγούμενα, αλλά και επόμενα και βέβαια και με βάση τις απαιτήσεις της εποχής.

Κυρίως όμως θα έλεγα ότι έχουν δημιουργηθεί από τις ανάγκες των ανθρώπων. Στα τόσα χρόνια που κάνουμε τα σεμινάρια, επειδή πάντα δίνουμε αξιολογήσεις στους συμμετέχοντες για να έχουμε το feedback τους, δεχόμαστε και προτάσεις για επόμενα θέματα.

Τον Απρίλιο συγκεκριμένα κάνω δύο κύκλους για δύο ξεχωριστούς στόχους.

Ο ένας κύκλος, ο οποίος γίνεται τις Δευτέρες του Απριλίου, έχει να κάνει με το πώς διώχνουμε τον αρνητισμό απ’ τη ζωή μας και περιλαμβάνει 4 σεμινάρια:

Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων

Διαχείριση αρνητικών ανθρώπων

Διαχείριση διαφορετικότητας

Διαχείριση αλλαγών

Ο δεύτερος κύκλος, που γίνεται τις Τετάρτες, έχει θέμα «Ανακάλυψε τον επικοινωνιακό εαυτό σου» και εστιάζω σε δεξιότητες επικοινωνίας, που μας είναι απαραίτητες προσωπικά και επαγγελματικά:

Πώς να κάνεις γνωριμίες και να χτίζεις δίκτυο

Γλώσσα σώματος

Διαχείριση εντυπώσεων

εντυπώσεων Πώς να πουλάς τον εαυτό σου

Τα σεμινάρια του κάθε κύκλου είναι πάντα αυτοτελή και αυτόνομα, αλλά παράλληλα και αλληλένδετα μεταξύ τους.

Τα σεμινάρια του Απριλίου είναι, λοιπόν, δύο διαφορετικοί κύκλοι για προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους, που διδάσκουν διαφορετικές δεξιότητες ζωής.

Απευθύνονται στο ευρύ κοινό, δηλαδή μπορούν να επωφεληθούν όλοι;

Ναι απευθύνονται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος ή εκπαιδευτικού υπόβαθρου. Ανάλογα με το στόχο του ο καθένας και το επίπεδό του, θα ωφεληθεί με διαφορετικό τρόπο. Κάθε σεμινάριο σίγουρα σε βοηθάει να καλλιεργήσεις αυτογνωσία και ταυτόχρονα σου δίνει εργαλεία και πρακτικές συμβουλές για να εφαρμόσεις στη ζωή σου και να την κάνεις καλύτερη. Από εκεί και πέρα, το αποτέλεσμα για τον καθένα εξαρτάται και από την εφαρμογή της γνώσης.

Είναι ιδανικό για κάποιον που έχει ξεκάθαρο στόχο, γιατί παίρνει τη γνώση και την εφαρμόζει στη ζωή του, αλλά είναι εξίσου ωφέλιμο και για κάποιον που συνειδητοποιεί τα λάθη του. Για παράδειγμα, τα σεμινάρια για τον αρνητισμό έχουν ως άμεσο όφελος την αυτογνωσία, δηλαδή μπορεί να έρθουν κάποιοι στο σεμινάριο για να μάθουν να διαχειρίζονται τους αρνητικούς ανθρώπους γύρω τους, αλλά τελικά να ανακαλύπτουν ότι είναι και οι ίδιοι αρνητικοί άνθρωποι και δεν το αναγνωρίζουν στον εαυτό τους.

Η αυτογνωσία, άλλωστε, είναι το 50% της αυτοβελτίωσης.

Αισθάνεσαι κάποια διαφορά όταν κάνεις σεμινάριο online σε σύγκριση με όταν κάνεις τα σεμινάριά σου με φυσική παρουσία;

Εγώ το νιώθω σχεδόν ίδιο. Στα σεμινάρια αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι τα κάνω πάντα διαδραστικά, επομένως συμμετέχει ο κόσμος ενεργά, υπάρχει καλό κλίμα, γελάνε, εκφράζονται. Έτσι, λοιπόν, κάνω και τα online σεμινάρια με έναν πολύ ζεστό και συμμετοχικό τρόπο, που μοιάζει πολύ με το ζωντανό.

Μέσα από ένα ευχάριστο κλίμα ενθαρρύνεται η μάθηση, γιατί έχει κάποιος κίνητρο να το παρακολουθήσει με χαρά. Αυτό μπορεί να γίνει εξίσου σε ένα online σεμινάριο, όπως και σε ένα ζωντανό. Απλώς αλλάζει ο χώρος.

Σαν Εύη τι κερδίζεις απ΄τα σεμινάρια;

Εγώ παίρνω ενέργεια, αγάπη και αναγνώριση και εννοείται και μοίρασμα γνώσης και απόψεων. Αυτό που με συγκινεί όμως πάνω απ’ όλα, είναι ότι βλέπω πως έχει άμεσο αποτέλεσμα, βλέπω ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα άμεσα, να φεύγουν πιο ανάλαφροι. Επίσης να εφαρμόζουν τη γνώση, να αποκτούν επίγνωση και να συνειδητοποιούν μόνοι τους τα λάθη τους. Δεν μπορώ να σου περιγράψω με λόγια το πόσο με γεμίζει να βλέπω τη θετική αλλαγή πάνω τους!

Περνώντας στο κομμάτι των ατομικών συνεδριών που κάνεις, για ποια θέματα σε προσεγγίζει ο κόσμος το τελευταίο διάστημα της καραντίνας αλλά και γενικά;

Το βασικό ζητούμενο αυτή την εποχή είναι ότι δεν διαχειρίζονται τα αρνητικά συναισθήματα, που είναι φυσιολογικό αποτέλεσμα της καραντίνας. Επίσης μου λένε συχνά τον τελευταίο καιρό ότι έχουν κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία ή έπαιρναν αντικαταθλιπτικά και πλέον είναι καλύτερα, αλλά αναζητούν και κάτι πιο πρακτικό, που να τους βοηθήσει άμεσα. Στρέφονται δηλαδή στο coaching ως μια άλλη, πιο πρακτική λύση.

Άλλα θέματα που απασχολούν τον κόσμο είναι η έλλειψη διεκδικητικότητας, η αλλαγή καριέρας, η ενίσχυση αυτοπεποίθησης, η επικοινωνία και λήψη αποφάσεων…

Κάποιος που ξεκινάει συνεδρίες με ένα coach, θα χρειαστεί κάποιο συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών ή μπορεί να κρατήσει και ολόκληρα χρόνια;

Το coaching είναι στοχευμένο και συνήθως έχει περιορισμένη διάρκεια, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να προβλεφθεί εξαρχής με ακρίβεια. Εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες- πόσο συγκεκριμένο και ξεκάθαρο είναι το θέμα που δουλεύεις και η ανταπόκριση του πελάτη. Πόσο αποφασισμένος και έτοιμος είναι, δηλαδή, για αλλαγή. Οπότε ο αριθμός συνεδριών εξαρτάται από τους στόχους του coaching, που έχουν τεθεί εξαρχής.

Μπορεί βεβαίως ένα άτομο να έχει έναν coach “δια βίου”, γιατί θέλει να έχει έναν ειδικό στο πλευρό του, που να τον βοηθάει να επιτυγχάνει τους στόχους του. Είναι ουσιαστικά ένας προπονητής, όπως πάντα έχουν και οι επαγγελματίες αθλητές.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί κάποια στιγμή να αλλάξει coach, σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος επαγγελματίας δεν μπορεί πλέον να τον βοηθήσει στο θέμα που θέλει. Το coaching είναι ωφέλιμο να είναι δια βίου, γιατί και οι στόχοι μας είναι δια βίου κι αυτό σημαίνει ότι εξελισσόμαστε. Προϋπόθεση είναι, όμως, ο coach να είναι ο κατάλληλος σε σχέση με το στόχο σου.

Η αυτοπεποίθηση συνδέεται άμεσα με πολλούς τομείς της ζωής μας! Πιστέψτε στον εαυτό σας! Posted by Believe In You on Saturday, 13 February 2021

Είναι ανταγωνιστικός ο κλάδος του coaching στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των επαγγελματιών;

Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να απαντήσει σε αυτό, γιατί εγώ δεν είμαι ανταγωνιστική από τη φύση μου και ποτέ δεν είδα συναδέλφους ανταγωνιστικά. Επίσης, επειδή είμαι πολύ καινοτομική και συνεχώς σκέφτομαι το δικό μου επόμενο βήμα, δεν κοιτάω τι κάνουν οι άλλοι.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα, γι’ αυτό καλό είναι να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για σένα και τους πελάτες σου.

Αν θα μπορούσα, όμως, να απαντήσω πιο γενικά, η αλήθεια είναι πως η έλλειψη αλληλεγγύης μας χαρακτηρίζει ως λαό και αντίστοιχα και ο ατομικισμός, οπότε σε πολλούς κλάδους βλέπουμε να λειτουργούν ανταγωνιστικά και όχι συνεργατικά. Υποθέτω λοιπόν ότι ισχύει και στο coaching, αλλά πραγματικά δεν ξέρω να απαντήσω.

Είναι της μόδας το coaching; Πώς μπορεί ένας ενδιαφερόμενος να βρει τον κατάλληλο coach για εκείνον ανάμεσα σε τόσους πολλούς;

Θα έλεγα πως ναι, έχει γίνει της μόδας. Από την άλλη, είναι σε ραγδαία ανάπτυξη παγκοσμίως, επομένως αντανακλά και μια ανάγκη των ανθρώπων. Η αυτοβελτίωση και η ενδοσκόπηση έχουν προκύψει ως ανάγκες παγκοσμίως για να βοηθηθούν οι άνθρωποι στην αντιμετώπιση της ολοένα και πιο απαιτητικής καθημερινότητας που βιώνουμε, όπου το άγχος έχει κορυφωθεί και προκαλεί κατ’ επέκταση και προβλήματα υγείας.

Τώρα, πώς μπορεί να επιλέξει κάποιος τον κατάλληλο coach; Ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται πρώτα απ’ όλα κριτήρια. Εγώ θα κοίταζα το βιογραφικό του συμβούλου, τις συστάσεις που μπορεί να έχει, τη γνώση και την εμπειρία στο θέμα το οποίο με ενδιαφέρει.

Πάντως, η διαχρονικότητα είναι πιο σημαντική απ’ τη μόδα: Το ποιος είναι αυθεντικός, το κάνει με πάθος κι έχει νόημα γι’ αυτόν, θα έλεγα ότι είναι εξίσου σημαντικά κριτήρια επιλογής. Αυτή η δουλειά θέλει πραγματική αγάπη για τον άνθρωπο. Εάν κάποιος το κάνει για τα χρήματα, είναι “έγκλημα”, γιατί μπορεί να βλάψεις κάποιον άνθρωπο.

Μίλησέ μας λίγο για το βιβλίο σου “Θέλω- Πιστεύω- Μπορώ” που κυκλοφορεί απ’ τις Εκδόσεις Διόπτρα. Πώς προέκυψε η συγγραφή του και τι θα πάρει εάν το διαβάσει κάποιος;

Ένα βιβλίο μπορεί να ταξιδέψει στον κόσμο. Το όραμα του Believe in You ήταν εξαρχής να κάνει τη γνώση για δεξιότητες ζωής προσιτή σε όλο τον κόσμο. Μετά από 7 χρόνια που μοιραζόμαστε αυτή τη γνώση με σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, podcasts και αρθρογραφία, ένιωσα ότι ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα. Ήταν μια ανάγκη μου το να δημιουργήσω κάτι που θα έχει ο κόσμος διαχρονικά, ως ένα εργαλείο ζωής.

Είναι ένα βιβλίο που περιλαμβάνει τις 10 βασικές δεξιότητες ζωής, που μας είναι απαραίτητες προσωπικά και επαγγελματικά. Βασίζεται στο πρόγραμμα που κάνω εδώ και χρόνια, με τίτλο Life Skills Training. Το βιβλίο αποτελεί ουσιαστικά ένα πλήρες εγχειρίδιο αυτοβελτίωσης, στο οποίο μπορείς να ανατρέχεις οποιαδήποτε στιγμή το έχεις ανάγκη.

Ποσο δύσκολος είναι ο δρόμος απ’ το θέλω στο μπορώ;

Είναι δύσκολος και γι’ αυτό τον λόγο δημιούργησα και το βιβλίο, αλλά και ένα νέο καινοτομικό πρόγραμμα, βασισμένο στα τρία κλειδιά της ζωής: “Θέλω- Πιστεύω- Μπορώ”. Έχω διαπιστώσει μέσα από τη δουλειά μου τόσα χρόνια, ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες των ανθρώπων στο να πετύχουν τους στόχους τους κρύβονται σε αυτά τα βήματα. Στο νέο πρόγραμμα που προσφέρω μέσα από το Believe in You, με τίτλο MasterClass: Από το Θέλω στο Μπορώ, μοιράζομαι ακριβώς τις λύσεις για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες σε αυτά τα τρία βήματα, τις οποίες περιγράφω εν συντομία παρακάτω:

Θέλω

Δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν έχουμε σκεφτεί τι θέλουμε, κυνηγάμε τα θέλω άλλων. Έχει επίσης τεράστια διαφορά το θα ήθελα απ’ το θέλω. Θέλω σημαίνει είμαι έτοιμος να πληρώσω το τίμημα της επιλογής μου.

Πιστεύω

Δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, είτε γιατί έχουμε δεχτεί αρνητική κριτική απ’ την παιδική μας ηλικία, είτε γιατί μας έχουν κολλήσει ταμπέλες που φαίνονται αθώες, αλλά δεν είναι. Η αρνητικότητα γύρω μας μάς να κάνει να μην πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε ή μπορεί να έχουμε περιοριστικές πεποιθήσεις που κρύβονται στο υποσυνείδητο. Σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν προηγούμενες αποτυχημένες εμπειρίες, οι οποίες μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Μπορώ

Η ειρωνεία είναι ότι ο κόσμος φοβάται περισσότερο το τρίτο βήμα, που τελικά είναι το πιο εύκολο. Το 80% του δρόμου θα έλεγα κρύβεται στο Θέλω και το Πιστεύω.

Η δυσκολία, όμως, είναι ότι το “μπορώ” χρειάζεται σχεδιασμό και δεν είναι στην κουλτούρα μας το να σχεδιάζουμε και ακόμα κι όταν το κάνουμε, σκεφτόμαστε μόνο το καλύτερο σενάριο.

Δυσκολίες στο μπορώ είναι επίσης η αναβλητικότητα, η αναποφασιστικότητα, η έλλειψη προγράμματος, οι δικαιολογίες που λέμε στον εαυτό μας και τους άλλους. Το μπορώ είναι το πιο εύκολο κομμάτι γιατί υπάρχει ξεκάθαρη μεθοδολογία, αλλά το θέμα είναι εάν θα την εφαρμόσεις.

Εγώ λέω πολύ απλά “Αν κάποιος θέλει, μπορώ να τον κάνω να μπορεί. Εάν όμως δεν θέλει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα”.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι – ποιός πραγματικά θέλει; Η αλλαγή περνάει μέσα από τα χέρια μας. Εμείς δεν έχουμε παρά να πάρουμε την ΑΠΟΦΑΣΗ.

Εσείς αναβάλλετε; Και αν ναι, τι από τα παρακάτω ισχύει για εσάς; Posted by Believe In You on Saturday, 27 February 2021

Bio Εύη Ξυραφά

Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και εκπαιδεύτρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα HR και Επικοινωνίας. Δημιουργός του Believe In You, που διοργανώνει σεμινάρια προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για το ευρύ κοινό.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News