Χθες βράδυ, Τετάρτη 5/10, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ για τον Πρίγκιπα Άντριου, από το αμερικανικό κανάλι Peacock, με τις αποκαλύψεις να δείχνουν την πολυτάραχη ερωτική ζωή του Δούκα του Γιορκ. Τα σκάνδαλα που συγκλόνισαν το παλάτι και το αίσθημα ντροπής της Βασιλικής οικογένειας.

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, κυκλοφόρησε χθες ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Prince Andrew: Banished» για τον Πρίγκιπα Άντριου, που εκθέτει ανεπανόρθωτα εκείνον και την Βασιλική οικογένεια. Οι μαρτυρίες για την ζωή του και τον εθισμό του με το σεξ ήταν αμέτρητες, με αποτέλεσμα να προκαλούν σοκ στην κοινή γνώμη.

Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της Βασιλικής οικογένειας και δημοσιογράφος, Dickie Arbiter, χαρακτήρισε τον Πρίγκιπα Άντριου “ηλίθιο”. Ο Phil Dampier είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας που γράφει για την Βασιλική οικογένεια εδώ και 36 χρόνια. Ανέφερε ότι ο Άντριου δεν έκανε καταχρήσεις όπως κάπνισμα, ναρκωτικά και αλκοόλ. Το μόνο πράγμα που του άρεσε ήταν το σεξ.

Η δημοσιογράφος Helen Kirwan-Taylor αναφέρθηκε στην υπεροπτική συμπεριφορά του Πρίγκιπα Άντριου. λέγοντας ότι ο Πρίγκιπας Άντριου νόμιζε ότι ήταν κάτι περισσότερο από βασιλικός. Νόμιζε ότι ήταν διάσημος. “Δεν μπορούσε να κρατήσει το παντελόνι του κλειστό”, συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Paul Page, ο οποίος εργαζόταν για 6 χρόνια ως αξιωματικός βασιλικής προστασίας, έγινε μάρτυρας των πολλών ερωτικών περιπτύξεων του Πρίγκιπα. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι γυναίκες που επισκέπτονταν το παλάτι του Buckingham για τον Πρίγκιπα Άντριου ήταν πάρα πολλές. “Συνηθίζαμε να αστειευόμαστε ότι θα έπρεπε να έχει μια περιστρεφόμενη πόρτα στην κρεβατοκάμαρά του. Ο αριθμός των γυναικών που έμπαιναν και έβγαιναν από εκεί, ήταν τεράστιος. Κάθε μέρα κάποια ερχόταν να τον δει… μια διαφορετική κάθε φορά”.

#PrinceAndrew Banished, the tumultuous story of how Prince Andrew, brought scandal to the legacy of the British Royal Family, is now streaming on Crave. pic.twitter.com/pAVDTIoNRZ