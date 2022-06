Το «Renaissance» είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ της σταρ εδώ και έξι χρόνια! Παρόλα αυτά, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, έχει κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ soundtrack για το The Lion King και το «Everything Is Love», ένα συνεργατικό άλμπουμ με τον σύζυγό της Jay-Z . Επίσης, κυκλοφόρησε το «Homecoming: The Live Album», το οποίο ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της στο Coachella το 2018, ενώ τον Μάρτιο, άνοιξε τα 94α ετήσια Βραβεία Όσκαρ με μια εντυπωσιακή ερμηνεία του «Be Alive» από τον King Richard.

