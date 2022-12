Έχοντας κερδίσει από το κοινό τον τίτλο ως η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων», η Mariah Carey δεν παραλείπει ποτέ να βάλει τους θαυμαστές στο εορταστικό πνεύμα με το single της, «All I Want for Christmas Is You», που είναι παγκόσμια επιτυχία. Το τραγούδι έχει φτάσει στην κορυφή των chart και έχει σπάσει πολλά ρεκόρ, από το 1994 μέχρι και σήμερα, καθιστώντας το ως ο «ύμνος» των γιορτών με τις περισσότερες πωλήσεις από γυναίκα καλλιτέχνη και ένα από τα single με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της μουσικής.

Έχεις αναρωτηθεί όμως ποτέ το ποσό που εισπράττει η Mariah Carey για την επιτυχία του τραγουδιού της, παρότι έχουν περάσει 28 χρόνια από την κυκλοφορία του; Η απάντηση θα σε αφήσει κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό!

Τα χρήματα που κερδίζει η Mariah Carey για το «All I Want for Christmas Is You»

Η επιτυχία του ««All I Want for Christmas Is You» είναι αδιαμφισβήτητη καθώς είναι το μακροβιότερο εορταστικό Νο.1 τραγούδι όλων των εποχών. Το επιτυχημένο κομμάτι έχει πλέον τις περισσότερες ακροάσεις σε μια ημέρα στο παγκόσμιο chart του Spotify.

Επίσης, το τραγούδι έχει μπει 3 φορές στο ρεκόρ Guinness:

Είναι το χριστουγεννιάτικο τραγούδι από σόλο καλλιτέχνη που έχει κατακτήσει την πιο υψηλή θέση στη λίστα Billboard US Hot 100

Το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες (πάνω από 1 εκατομμύρια στις 25/12/2019)

Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι που έχει παραμείνει τις περισσότερες εβδομάδες στο Top 10 των singles στη Μ. Βρετανία.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του The Economist, για το «All I Want for Christmas Is You» η καλλιτέχνης κερδίζει περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, αν και η New York Post ανέφερε ότι το ποσό μπορεί να φτάσει τα 3 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2017, αναφέρθηκε επίσης από το Economist ότι η Mariah είχε κερδίσει 60 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα από τη στιγμή που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το κομμάτι το 1994.

Η ιστορία του πασίγνωστου κομματιού

Όταν το 1994 πρότειναν στη Mariah Carey να πει ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, εκείνη δεν ήθελε ούτε κατά διάνοια, καθώς θεωρούσε ότι ήταν πολύ νωρίς για να κυκλοφορήσει ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ. Η τραγουδίστρια μίλησε πρόσφατα για την απίστευτη επιτυχία του single όλα αυτά τα χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι ήταν μία έκπληξη για εκείνη.

Παραχωρώντας μία συνέντευξη στο W τον Νοέμβριο, η ίδια είπε: «Εντάξει, λοιπόν, η ιδέα να κάνω ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ ήρθε από τη δισκογραφική εταιρεία. Ήταν πολύ νωρίς στην καριέρα μου και νόμιζα ότι ήταν λίγο νωρίς για μένα να το κάνω αυτό, αλλά είπα “Λοιπόν, αγαπώ τα Χριστούγεννα”!

Είχα κάποια πολύ στενάχωρα Χριστούγεννα ως παιδί, αλλά πάντα προσπαθούσα να βρω το φως. Ήταν κάπως αργά, περπατούσα στο σπίτι όπου έμενα με τον πρώην σύζυγό μου, και είχα πλήκτρα και, όχι, δεν είμαι σε καμία περίπτωση πιανίστας, αλλά μπορώ να βγάζω συγχορδίες όταν χρειάζεται. Αλλά προτιμώ να συνεργάζομαι με έναν πιανίστα γιατί ακούω τις συγχορδίες».

Και συνέχισε λέγοντας πως: «Δεν ήθελα να είναι συγκεκριμένο για κάποια εποχή, οπότε δεν χρησιμοποιούσαμε ήχους που συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Με αυτόν τον τρόπο, θα το ένιωθα κλασικό και διαχρονικό. Αλλά ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα γινόταν τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου».

