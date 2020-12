Κι όμως δεν λέμε ψέματα! Η σειρά, με την δημοφιλέστερη γυναικεία παρέα, επιστρέφει ως μίνι σειρά με λίγα επεισόδια και το όλο το καστ στις επάλξεις. Η επιστροφή του Sex and the City στις οθόνες είναι θέμα χρόνου και αποτέλει Χριστουγεννιάτικο δώρο για τους fans της σειράς.

Πέρυσι ήταν που η Paramount Television και η Anonymous Content είχαν γνωστοποιήσει πως πορετοίμαζαν την τηλεοπτική μεταφορά του «Is There Still Sex in the City?» της Candace Bushnell, βιβλίο όπου βασίστηκε η σειρά κια μετέπειτα οι ταινίες του θρυλικού Sex and the City. Ωστόσο, σήμερα 28 Δεκεμβρίου, μια νέα είδηση έφερε αλλαγές στο συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Η επιστροφή του Sex and the City αποτελεί πλέον παγκόσμιο θέμα, το οποίο έχει δεχτεί πολύς κόσμος με πολύ χαρά. Βέβαια, έχει γίνει γνωστό πως στη σειρά όπου θα προβληθεί, θα συμμετέχουν Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις, απουσία της Κιμ Κατράλ.

Τι είχε αναφέρει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για την επιστροφή του Sex and the City

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Σεπτέμβρη η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε αναφέρει σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής της σειράς «είναι δύσκολο να αγνοήσεις την τεράστια επιθυμία του κοινού για επιστροφή της σειράς» συμπληρώνοντας πως θα την ενδιέφερε να κάνει «κάποια νέα επεισόδια του Sex and the city. Θα θελα να δω που βρίσκονται τώρα όλες τους».

Μάλιστα στις ίδιες δηλώσεις είχε προσθέσει πως «έχω περιέργεια. Ο κόσμος έχει αλλάξει από τότε που βγήκε η τελευταία ταινία. Όλα έχουν αλλάξει πάρα πολύ- η τεχνολογία, τα social media. Οι χαρακτήρες της σειράς δεν μιλούσαν ποτέ για τα social media οπότε νομίζω πως αυτό θα είχε ενδιαφέρον. Επίσης έχουμε πλέον και το κίνημα του #MeToo. Πιστεύω πως η Κάρι θα ήθελε πολύ να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά της».

