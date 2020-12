Επέστρεψε ο Τρύφωνας Σαμαράς στο J2US

Η Ελένη Φουρέιρα εμφανίστηκε και ψυχαγώγησε το κοινό με τα τραγούδια της χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα. Για πρώτη φορά, η υπέροχη Φουρέιρα παρουσίασε on stage τα δύο πρόσφατα hits «Light It Up» και «Δοκίμασέ Με» από το επόμενο μουσικό project της με την Panik Records.

Η Ζένια Μπονάτσου και ο Βαγγέλης Κακουριώτης ερμήνευσαν το Everyway That I Can

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Ηλίας Βρεττός τραγούδησαν το My Number One που μας είχε χαρίσει την πρωτιά στην Eurovision to 2005.