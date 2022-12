«It’s the most wonderful time of the year» είναι το σύνθημα που ενώνει τους απανταχού λάτρεις των Χριστουγέννων, αλλά και όσους θέλουν να μπουν όσο πιο γρήγορα γίνεται στο mood των εορτών. Φυσικά, αυτή η περίοδος δε νοείται χωρίς την απαραίτητη, glamorous και εντυπωσιακή αισθητική που της αρμόζει, οπότε κάναμε μια έρευνα και ανακαλύψαμε τα πιο εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικά δέντρα διασήμων.

Μερικοί έχουν επιλέξει δέντρα τόσο μεγάλα που θα διακοσμούσαν ένα εμπορικό κέντρο, ενώ άλλοι επιλέγουν ένα πιο κλασικό μέγεθος που ταιριάζει κάτω από την οροφή του «ταπεινού» σπιτιού τους. Όποιο κι αν είναι το γούστο σου, θα υπάρχει σίγουρα κάποιο που θα εμπνεύσει τη δική σου διακόσμηση αυτή τη σεζόν.

Τα πιο εντυπωσιακά Χριστουγεννιάτικα δέντρα διασήμων: Η έμπνευση που χρειάζεσαι για τον φετινό στολισμό

Reese Witherspoon

Η Reese Witherspoon επέλεξε ένα κλασικό χριστουγεννιάτικο δέντρο με ασημί χρώματα κανονικού μεγέθους, το οποίο έδειξε στους followers της στο Instagram. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας το στόλισε με κόκκινα, ασημί και λευκά στολίδια και πρόσθεσε ένα μεγάλο κόκκινο φιόγκο αντί για ένα αστέρι στην κορυφή.

Για να ολοκληρώσει τον στολισμό, η Witherspoon πρόσθεσε ένα καρό χριστουγεννιάτικο σεντόνι. Παρόλο που η ίδια στόλισε στα τέλη Νοεμβρίου, αναρωτήθηκε αν ήταν πολύ νωρίς. Πού να ήξερε πως πολλοί από εμάς έχουμε στολίσει από τις αρχές Νοεμβρίου!

Kylie Jenner

Η Kylie Jenner παίρνει το βραβείο για το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της φετινής χρονιάς. Το έλατο της είναι τόσο μεγάλο που είναι όσο δύο ορόφοι του σπιτιού της.

Οι διακοσμητές μάλιστα χρειάστηκαν μια τεράστια σκάλα για να ανάψουν όλα τα φώτα και να προσθέσουν τα στολίδια, ενώ υπήρχε ένα μεγάλο πλαστικό φύλλο κάτω από το δέντρο για να βοηθήσει να πιάσουν όλες τις πεσμένες πευκοβελόνες.

Η Jenner μοιράστηκε τα στάδια της διακόσμησης με τους followers της στο Instagram, και οι ακόλουθοί της ενθουσιάστηκαν από το μέγεθος και την κλίμακα του δέντρου, ενώ κάποιοι ήταν πιο περίεργοι για το μοναδικό κρεμαστό φωτιστικό δίπλα στο δέντρο.

Millie Bobby Brown

Η ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστή για τον ρόλο της στη δημοφιλή σειρά του Netflix, Stranger Things, είχε τη βοήθεια του συντρόφου της, Jake Bongiovi για να στολίσει το δέντρο της φέτος.

Το ζευγάρι έπρεπε να χρησιμοποιήσει μια καρέκλα και τις σκάλες για να προσθέσει όλα τα στολίδια μιας και το δέντρο ήταν πολύ ψηλό. Ωστόσο, το αποτέλεσμα φαίνεται άκρως εντυπωσιακό με μινιμαλιστικά φώτα και κόκκινα μπιχλιμπίδια.

Jill Biden

Η Πρώτη Κυρία αποκάλυψε ότι ο Λευκός Οίκος επέλεξε περίτεχνες μπλε, χρυσά και ασημένια στολίδια για να διακοσμήσει το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο του.

«Για τις φετινές διακοπές στον Λευκό Οίκο, ελπίζουμε να αποτυπώσουμε το πνεύμα που ενσωματώνεται στην ίδια την ιδέα της Αμερικής: Εμείς οι άνθρωποι.

Καθώς η χώρα μας συγκεντρώνεται για τις γιορτές, οι παραδόσεις μπορεί να διαφέρουν, αλλά οι κοινές μας αξίες – η πίστη στη δυνατότητα, η αισιοδοξία και η ενότητα – αντέχουν κάθε εποχή. Δωμάτιο προς δωμάτιο, οι επισκέπτες θα θυμούνται τι μας φέρνει κοντά κατά τη διάρκεια των διακοπών και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους» έγραψε μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

Chiara Ferragni

Συνήθως, οι περισσότεροι στολίζουν το δέντρο τους με μπιχλιμπίδια, πούλιες και τις χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες των παιδιών τους. Λοιπόν, η Chiara Ferragni ανέβασε τη γιορτινή της διακόσμηση στο επόμενο επίπεδο.

Η Ιταλίδα influencer Chiara Ferragni μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της το μαγικό της χριστουγεννιάτικο δέντρο, όπου το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να χειροκροτήσει για να αλλάξει τα χρώματα των φώτων. Εντυπωσιακό έτσι;

