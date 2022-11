Η 5η σεζόν του Crown είναι επιτέλους εδώ, κι αν είσαι σαν εμάς, τότε θα έχεις δει ήδη και τα 10 επεισόδια! Η δεκαετία του ’90 επικεντρώνεται σε μια τεταμένη περίοδο για τη βασιλική οικογένεια, με πολλαπλά διαζύγια, μια πυρκαγιά στο κάστρο του Windsor και δύο νέους πρωθυπουργούς που πρέπει να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις αλλαγές.

Η σειρά περιλαμβάνει πολλές iconic στιγμές για τους Royals, από τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Diana στο Panorama μέχρι την αποκάλυψη του σκανδάλου «Tampongate». Ωστόσο, μια εμβληματική στιγμή της Diana έχει απογοητεύσει το κοινό κι έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

The Crown 5η σεζόν: Η σκηνή που απογοήτευσε το κοινό

Πολλοί fans του Netflix ένιωσαν απογοητευμένοι με τη σκηνή του «revenge dress» στο 5ο επεισόδιο «The Way Ahead» και περίμεναν να δουν περισσότερα την εμβληματική στιγμή.

Για να ανακεφαλαιώσουμε: Η σκηνή του «revenge dress» βασίζεται σε στιγμή που όντως συνέβη στην πραγματικότητα, όταν η πριγκίπισσα Diana φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα Christina Stambolian σε ένα δείπνο στη Serpentine Gallery το 1994, λίγο αφότου ο Πρίγκιπας Κάρολος επιβεβαίωσε τη σχέση του με την Camilla Parker Bowles κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ «Charles: The Private Man, the Public Role». Το φόρεμα εδώ και καιρό εικάζεται ότι φορέθηκε για «εκδίκηση» από την πριγκίπισσα Diana.

Πολλοί ήμασταν εμείς που ανυπομονούσαμε να δούμε πώς το Netflix θα χειριζόταν την εμβληματική στιγμή, ωστόσο μείναμε απογοητευμένοι. Στο The Crown, η Diana (την οποία υποδύεται η Elizabeth Debicki) εμφανίζεται να επιλέγει και να φορά το φόρεμα ως μέρος μίας πολύ μικρής σκηνής, η οποία καλύπτεται από στιγμές της υπόλοιπης βασιλικής οικογένειας που αντιδρά στη συνέντευξη του Καρόλου.

Το κοινό μπήκε αμέσως στο Twitter και περιέγραψε τα συναισθήματά του. Η αλήθεια είναι πως χρειαζόμασταν περισσότερες σκηνές της αγαπημένης πριγκίπισσας με το συγκεκριμένο φόρεμα.

the revenge dress deserved more screen time in the crown .. — mol🌻 (@mollafferty) November 9, 2022

The Revenge Dress deserved its own episode but instead we got 60 minutes of Philip being depressed in Russia. #TheCrown pic.twitter.com/GdhxWRgeha — kareem yasin (@thekareem) November 11, 2022

wish they included more of the revenge dress scene, still iconic though #TheCrown pic.twitter.com/vzWagG6mc1 — 𓍯 (@014X088) November 10, 2022

Η Elizabeth Debicki, η οποία υποδύεται την πριγκίπισσα Diana, δήλωσε ότι η σκηνή του «revenge dress» ήταν γεμάτη πίεση και το φόρεμα από μόνο του ήταν πολύ περίπλοκο.

Μιλώντας στη βρετανική Vogue η ηθοποιός είπε: «Είναι ένα σύνθετο φόρεμα και το μόνο που σκεφτόμουν καθώς γύριζα την συγκεκριμένη σκηνή είναι τι σήμαινε αυτό για το κοινό, αλλά και για εκείνη».

Η ηθοποιός αποκάλυψε, επίσης, πως έπρεπε να αντιγράψει και τις κινήσεις της Diana, γεγονός το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. «Διεκδικούσε τον χώρο. Ο τρόπος που έβγαινε από αυτό το αυτοκίνητο, η φωτεινότητα, η δύναμή της καθώς άνοιγε εκείνη η πόρτα του αυτοκινήτου, ήταν απλά σαγηνευτική», λέει η Elizabeth. «Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα που όλοι πρέπει να γνωρίζουν».

