Τα βραβεία Emmy ολοκληρώθηκαν για άλλη μια χρονιά! Ιστορικές ομιλίες, ηθοποιοί που έγραψαν ιστορία και πολλές εκπλήξεις περιελάμβανε το βράδυ και εννοείται πως δε γίνεται να μην τα σχολιάσουμε!

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά! Ο Kenan Thompson ήταν ο οικοδεσπότης της βραδιάς και για πρώτη φορά από το 2019, τα Βραβεία Emmy πραγματοποιήθηκαν στο Microsoft Theatre.

Οι νικητές ήταν πολλοί και η αλήθεια είναι πως πρόκειται για ένα βράδυ το οποίο άνηκε δικαιωματικά στο HBO, με την limited series The White Lotus να σαρώνει τα βραβεία και το Succession να κερδίζει το κορυφαίο έπαθλο της διοργάνωσης. Την ίδια στιγμή, το Squid Game του Netflix είχε επίσης μερικές ιστορικές νίκες.

Δε θα σε καθυστερήσω παραπάνω, παρακάτω μπορείς να διαβάσεις τα highlights των βραβείων Emmy 2022.

Βραβεία Emmy 2022: Τα highlights της βραδιάς!

Η αγαπημένη μας Zendaya και το Euphoria

Η Zendaya έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία στα Emmy, καθώς έγινε η νεότερη ηθοποιός που κερδίζει Emmy δύο φορές! Το δεύτερο αγαλματίδιο της ηθοποιού την κάνει κι επίσημα την καλύτερη ηθοποιό σε δράμα.

Όταν η ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή ανέφερε ότι είναι «τιμή της που είναι δίπλα σε απίστευτους ηθοποιούς» στην κατηγορία της και ευχαρίστησε το καστ και τους συντελεστές της σειράς Euphoria.

«Ευχαριστώ την Ακαδημία, ευχαριστώ τους φίλους και την οικογένειά μου, μερικοί από τους οποίους είναι εδώ απόψε. Ευχαριστώ τον Sam Levinson που μοιράστηκε την Ρου μαζί μου. Ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα, ακόμα και σε στιγμές που δεν πίστευα στον εαυτό μου», είπε η Zendaya.

«Η μεγαλύτερη επιθυμία μου για το Euphoria ήταν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει να θεραπεύσει τους ανθρώπους και θέλω απλώς να πω ευχαριστώ σε όλους όσους μοιράστηκαν την ιστορία τους μαζί μου. Θέλω να ξέρεις ότι όποιος έχει αγαπήσει μια Ρου ή νιώθει ότι είναι η Ρου, είμαι τόσο ευγνώμων για τις ιστορίες σου και τις κουβαλάω μαζί μου και μαζί της», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η Jennifer Coolidge κέρδισε βραβείο για το The White Lotus

Η Jennifer Coolidge είχε κερδίσει την καρδιά όλων μας από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν εισέβαλε στη σκηνή του Hollywood με ρόλους που κλέβουν την παράσταση, σε ταινίες όπως το American Pie, το Legally Blonde και το Best in Show. Παρά το γεγονός ότι εργάστηκε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια, η Coolidge δεν ήταν ποτέ ξανά υποψήφια για κανένα σημαντικό βραβείο υποκριτικής, επομένως η νίκη της για την Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία είναι ιστορική!

Το The White Lotus σάρωσε τα Emmy

Ήταν μια τεράστια βραδιά για τη σειρά του HBO, καθώς κέρδισε πέντε βραβεία κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης — τα περισσότερα από οποιαδήποτε σειρά!

Ο δημιουργός Mike White παρέλαβε διαδοχικά τα βραβεία του, για τη σκηνοθεσία και το σενάριο της σειράς. Στη συναισθηματική ομιλία που έδωσε, ο δημιουργός σημείωσε:

«Θέλω απλώς να πω, ήμουν στο Survivor και στο συγκεκριμένο reality, ο τρόπος για να μείνεις στο παιχνίδι είναι να μειώσεις το επίπεδο της απειλής σου, και τώρα είναι σαν να ανέβασα το επίπεδο της απειλής μου, και είναι σαν, απλά θέλω να μείνω στο παιχνίδι!» δήλωσε είπε.

Η Sheryl Lee Ralph κέρδισε τον β’ γυναικείο ρόλο για το Abbott Elementary

Η Sheryl Lee Ralph ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και είχε μια μακρά, επιτυχημένη πορεία τις δεκαετίες έκτοτε, αλλά πέρασε μία πολύ δύσκολη περίοδο που το Hollywood την είχε αφήσει στην απέξω.

Η Ralph όμως, επέστρεψε πιο δυναμική από ποτέ κι αναγνωρίστηκε για τη δουλειά της στο Abbott Elementary. Είναι η πρώτη μαύρη ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για κωμωδία στα Emmy εδώ και 35 χρόνια και η δεύτερη που το έκανε στην ιστορία των βραβείων, μετά τη νίκη της Jackée Harry το 1987 για τον ρόλο της ως Sandra Clark στο 227.

Η Ralph ήταν εμφανώς σοκαρισμένη από την ανακοίνωση του ονόματός της, εκφώνησε, όμως, μια εγκάρδια, εντυπωσιακή ομιλία.

Το Squid Game γράφει ιστορία

Το Squid Game κέρδισε δύο βραβεία κατά τη διάρκεια της τελετής – ένα για τον σκηνοθέτη Hwang Dong-hyuk, για την καλύτερη σκηνοθεσία σε δράμα και ένα για τον Lee Jung-jae, τον καλύτερο ηθοποιό σε δράμα. Και οι δύο είναι οι πρώτοι Ασιάτες που έλαβαν τα συγκεκριμένα βραβεία. Το Squid Game είναι και επίσημα η πρώτη μη αγγλόφωνη σειρά που κερδίζει ένα τόσο σημαντικό Βραβείο Emmy!

Το Succession κερδίζει το καλύτερο δράμα

Εκτός από την Καλύτερη Δραματική Σειρά, το Succession σημείωσε άλλες δύο νίκες: ο Matthew Macfadyen κέρδισε τον καλύτερο δεύτερο ρόλο σε δράμα και ο Jesse Armstrong παρέλαβε επίσης ένα βραβείο για τη συγγραφή του επεισοδίου «All The Bells Say», το οποίο ήταν το τελευταίο επεισόδιο που μας έκοψε την ανάσα!

Βραβεία Emmy 2022: Αναλυτικά οι νικητές

