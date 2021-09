Xθες το βράδυ της Κυριακής, 19/9, πραγματοποιήθηκε στην Αμερική, η 73η απονομή των τηλεοπτικών βραβείων Εmmy. Σε αντίθεση με πέρυσι που το event διεξήχθη διαδικτυακά, λόγω των μέτρων για την πανδημία, φέτος οι διάσημοι καλεσμένοι επέστρεψαν στο κόκκινο χαλί και κατάφεραν να λάβουν δια ζώσης τα βραβεία τους και να λάμψουν. Η βραδιά ήταν γεμάτη εντυπωσιακές εμφανίσεις, συγκινητικές ομιλίες και φυσικά, αναδείχθηκαν και οι μεγάλοι νικητές των φετινών βραβείων Emmy.

Η βραδιά περιελάμβανε κυριολεκτικά τα πάντα και η αλήθεια είναι πως μας είχαν λείψει αρκετά τα Emmy Awards. Οι ομιλίες τις βραδιάς, όμως, που κέντρισαν το ενδιαφέρον και άγγιξαν το κοινό ήταν πολλές, μια από αυτές και της Kate Winslet. “Μαμά, μαμά σηκώνονται!”, είπε η διάσημη ηθοποιός όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της. Κέρδισε το δεύτερο Emmy της, ως καλύτερη ηθοποιός μίνι σειράς αυτήν τη φορά για την ερμηνεία της στο Mare of Easttown, και δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της. “Θεέ μου, σας ευχαριστώ τόσο πολύ”, συνέχισε.

Όταν πια μπόρεσε να συγκεντρωθεί, μίλησε για τις υπόλοιπες υποψηφιότητες της κατηγορίας της.

“Σ’ αυτήν τη δεκαετία που πρέπει να περιστρέφεται γύρω από την αλληλοστήριξη των γυναικών”, ξεκίνησε, “σας στηρίζω. Σας χαιρετώ. Είμαι περήφανη για όλες σας. Το “Mare of Easttown” έμοιαζε να ήταν αυτή η στιγμή στον πολιτισμό κι έφερε τον κόσμο κοντά και του έδωσε ένα θέμα συζήτησης πέρα από την πανδημία και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους όσους είδατε τη σειρά”.

Φυσικά, έδωσε συγχαρητήρια στον δημιουργό της σειράς, Brad Inglesby. “Αυτό είναι χάρη σε εσένα, μόνο χάρη σε εσένα”, του είπε. “Δημιούργησες μία μεσήλικη μητέρα με ατέλειες και μας έκανες να νιώσουμε πως αξίζουμε”.

Έπειτα, έστειλε την αγάπη της στην οικογένειά της.

“Τα παιδιά μου, Mia, Joe και Bear, είναι οι καλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο. Και ο σύζυγός μου, Ned, το χέρι του οποίου έχω την ευκαιρία να κρατώ για όλη μου τη ζωή. Ναι, είμαι η νικήτρια! Σας ευχαριστώ πολύ”.

Στη συνέχεια της βραδιάς, δήλωσε στους δημοσιογράφους πόσο τυχερή ήταν που είχε στο πλευρό της τον Ned εκείνη τη νύχτα. Κι αυτό γιατί η τελετή απονομής των Emmys είναι σημείο σταθμός στην ιστορία του ζευγαριού.

“Όταν ήμουν εδώ δέκα χρόνια πριν με το “Mildred Pierce” είχαμε μόλις γνωριστεί”, αποκάλυψε. “Ήξερα πως θα περνούσα όλη μου τη ζωή με αυτόν τον άνδρα. Ήρθαμε στα Emmys και ήμουν σε μία τέτοια παραζάλη επειδή τον είχα μόλις συναντήσει και δεν μπορούσαν καν να συγκεντρωθώ και θυμάμαι τέλεια την ομιλία μου επειδή δεν πατούσα στη Γη, είχα ερωτευτεί τρελά εκείνον τον άνθρωπο που είχα μόλις συναντήσει. Οπότε, το ότι είναι εδώ μαζί μου σήμερα είναι κάτι τόσο ξεχωριστό”.

Μια άλλη δυνατή ομιλία της χθεσινή βραδιάς ήταν και της Michaela Coel, η οποία είναι δημιουργός και πρωταγωνίστρια του I May Destroy You και κέρδισε το βραβείο Emmy του Καλύτερου Σεναρίου Μίνι Σειράς ή Ταινίας. Όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της απονομής, εμπνεύστηκε από τη σεξουαλική της κακοποίηση και τη μετέτρεψε σε τέχνη. Τώρα, δηλώνει πιο δυνατή από ποτέ!

“Γράψε το παραμύθι που σε τρομάζει, σε κάνει να νιώθεις ανασφαλής, σε κάνει να νιώθεις άβολα. Σε προκαλώ”, είπε όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της. Στη συνέχεια, το αφιέρωσε σε κάθε surviror σεξουαλικής επίθεσης.

Η Michaela Coel είναι μια σπουδαία γυναίκα που κατάφερε και ύψωσε τη φωνή της, κάνοντάς την σειρά της HBO.

“Το να γράψω αυτό το show μου επέτρεψε να κάνω ένα βήμα πίσω και να κοιτάξω από ένα άλλο σημείο. Να δω τη ζωή μου ως μυθοπλασία και να δω πώς εκεί μέσα οι ήρωες λειτουργούν και αντιδρούν στο τραύμα”, είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή της.

Η Michaela Coel έκανε την αλλαγή που ήθελε να δει στον κόσμο και ανταμείφθηκε, δίνοντας δύναμη και έμπνευση σε όλες τις γυναίκες του κόσμου.

Tα “The Crown“, “Ted Lasso” και “Mare of Easttown” πήραν τα 10 από τα 12 βραβεία ηθοποιίας στα 73α Emmy Awards, σε μια τελετή σαφέστατα επηρεασμένη από την πανδημία και παρουσιαστή τον Cedric the Entertainer.

Το Netflix γιόρτασε τα πρώτα του Emmy με το Crown και το Queen’s Gambit, ενώ κατείχε και τις περισσότερες υποψηφιότητες (29) φέτος από κάθε άλλο δίκτυο. Υποψηφιότητες έλαβαν, επίσης, οι σειρές “Cobra Kai”, “Emily in Paris” και “The Kominsky Method” στις κατηγορίες κωμωδίας, και το “Bridgerton” στις δραματικές σειρές.

Επικεφαλής των βραβείων ήταν φυσικά η σειρά “The Crown”. Η σειρά του Netflix κατάφερε να συγκεντρώσει τα βραβεία καλύτερης δραματικής σειράς, καλύτερης ηθοποιού για την Olivia Colman, καλύτερου ηθοποιού για τον Josh O’Connor, για καλύτερο β’ γυναικείο ρόλο στην Gillian Anderson, καλύτερη β’ ανδρικό ρόλο Tobias Menzies, σεναρίου, Peter Morgan, και σκηνοθεσίας, Jessica Hobbs. Η σειρά “Ted Lasso” βραβεύτηκε ως κορυφαία κωμωδία με το “The Queen’s Gambit” να παίρνει το ΕΜΜΥ καλύτερης σειράς περιορισμένων επεισοδίων.

“Δεν έχω λόγια να περιγράψω τι νιώθω” δήλωσε ο Peter Morgan, ο δημιουργός της βρετανικής σειράς “The Crown”, που συγκέντρωσε για μία ακόμη φορά πλήθος βραβείων υποκριτικής, σεναρίου και σκηνοθεσίας.

Congratulations to the cast and crew of The Crown for 11 Emmy wins — including Best Drama Series, Best Actress for Olivia Colman, Best Actor for Josh O’Connor, Best Supporting Actress for Gillian Anderson and Best Supporting Actor for Tobias Menzies. pic.twitter.com/FUNxPpzUU8