Το Netflix μας ετοιμάζει ένα μικρό δωράκι για τα Χριστούγεννα και δεν είναι άλλο από τα νέα επεισόδια του «Emily in Paris»! Μάλιστα, κυκλοφόρησε το official trailer το οποίο μας δίνει μία μικρή γεύση από τις περιπέτειες και το ερωτικό τρίγωνο της Emily. Ειλικρινά, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο!

you might also like