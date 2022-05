Η βασίλισσα Ελισάβετ έκανε μια εμφάνιση έκπληξη ανάμεσα στα πλήθη στο Windsor Horse Show σήμερα, 13/5 και η αλήθεια είναι πως δείχνει καλύτερα από ποτέ!

Η μονάρχης παρευρέθηκε στην εκδήλωση προκειμένου για να παρακολουθήσει τρία από τα πόνυ της να συμμετέχουν στον αγώνα. Στην αρχή εθεάθη στο Range Rover της, ενώ δήλωσε ότι χάρηκε πολύ που είδε ένα από τα αγαπημένα της ζώα, τον Balmoral Leia, να κερδίζει την κατηγορία Highland!

Η βασίλισσα, ντυμένη με πουλόβερ και πουκάμισο με γιακά, φόρεσε το έντονο ροζ κραγιόν της και απόλαυσε τη δημόσια εμφάνισή της μετά από καιρό! Μας είχε λείψει!

Δημόσια εμφάνιση Βασίλισσας Ελισάβετ: Έκπληξη μετά από καιρό!

«Είχε πολύ καλή διάθεση», λέει στο PEOPLE ένας από τους θεατές. «Της έφερναν άτομα που γνωρίζει ώστε να της μιλήσουν στο παράθυρο. Είναι σε μία πολύ καλή κατάσταση!»

Αργότερα το πρωί, οδηγήθηκε στην κύρια αρένα και εθεάθη να περπατά αργά προς έναν ανελκυστήρα, με τη βοήθεια ενός μπαστουνιού. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη θέση της, η οποία ήταν δίπλα στον γιο της Πρίγκιπα Edward στις κερκίδες.

Lovely moment as the Queen watched her granddaughter, Lady Louise Windsor, lead the parade in the late Duke of Edinburgh’s driving carriage pic.twitter.com/dDweSwwPTG — Victoria Ward (@victoria_ward) May 13, 2022

Η δημόσια ζωή της βασίλισσας έχει περιοριστεί σημαντικά εξαιτίας των πρόσφατων προβλημάτων υγείας. Αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα τους τελευταίους μήνες και δυσκολεύεται να σταθεί όρθια για μεγάλα διαστήματα.

Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται δημόσια από τότε που παρευρέθηκε στην Ακολουθία των Ευχαριστιών για τον εκλιπόντα αγαπημένο της σύζυγο πρίγκιπα Φίλιππο, στις 29 Μαρτίου.

Her Majesty seems back on top form after missing the State Opening of Parliament #royalwindsorhorseshow #QueenElizabeth https://t.co/Y3k4WGS4l3 — Scottish Express (@ScotExpress) May 13, 2022

Το Windsor Horse Show είναι ένα από τα αγαπημένα ετήσια γεγονότα της βασίλισσας. Καθώς λαμβάνει χώρα κοντά στο σπίτι της στο κάστρο και συνήθως παρακολουθεί τον αγώνα με κάθε ευκαιρία!

Προς τιμήν των 96ων γενεθλίων της βασίλισσας τον περασμένο μήνα, ένα νέο πορτρέτο της κυκλοφόρησε από το Royal Windsor Horse Show.

Η μαγευτική λήψη, που τραβήχτηκε στο κάστρο του Windsor, δείχνει τη βασίλισσα να στέκεται περήφανη ανάμεσα σε δύο από τα αγαπημένα πόνυ της. Φοράει ένα σκούρο πράσινο παλτό σε στυλ κάπας, καθώς κρατά τα ηνία τους!

Σε όλη της τη ζωή, η βασίλισσα Ελισάβετ είχε πάντα αγάπη για τα άλογα, ενώ απέκτησε το πρώτο της πόνυ όταν ήταν μόλις 4 ετών!

