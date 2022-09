Μετά τα γυρίσματα πολλών ταινιών μικρού μήκους, έκανε το ντεμπούτο του με μια ταινία μεγάλου μήκους το 1997, Once We Were Strangers , μια ιταλο-αμερικανική συμπαραγωγή, που χρηματοδοτήθηκε από έναν παραγωγό που είχε προσέξει τον Crialese κατά τη διάρκεια της μαθητείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ταινία, όπως και στα άλλα μεταγενέστερα έργα του, εμφανίζεται ο Vincenzo Amato.

