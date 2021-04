Αν το ακούγαμε πριν λίγο καιρό δεν θα το πιστεύαμε, όμως είναι αλήθεια κι επίσημα. Εκτός GNTM η Βίκυ Καγιά με την παρουσιάστρια να αναλαμβάνει άλλη εκπομπή στο Star.

Δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να βλέπαμε Greece’s Next Top Model χωρίς τη Βίκυ Καγιά, καθώς η παρουσία της ήταν έντονη και δεν μπορούμε να φανταστούμε ποιος ή ποια θα μπορούσε να πάρει τη θέση της όχι απλά στην κριτική επιτροπή, αλλά και την παρουσίαση. Και μπορεί να μας φαίνεται ακόμα περίεργο, όμως είναι αλήθεια και είναι επίσημο. Εκτός GNTM η Βίκυ Καγιά με το μοντέλο να αναλαμβάνει την παρουσίαση άλλης εκπομπής.

Πού θα βλέπουμε την επόμενη τηλεοπτική σεζόν τη Βίκυ Καγιά;

Τη σεζόν 2021-2022 η γνωστή παρουσιάστρια θα συνεχίσει να παρουσιάζει το “Shopping Star”, αλλά δε θα βρίσκεται στο GNTM, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση μιας άλλης εκπομπής που έρχεται στη συχνότητα του Star και δεν είναι άλλη από τον χορευτικό διαγωνισμό “Dancing With The Stars”.

Η επίσημη ανακοίνωση του Star για τη Βίκυ Καγιά

«Το Star ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Βίκυ Καγιά. Η αγαπημένη παρουσιάστρια θα συνεχίσει να παρουσιάζει για 6η χρονιά το εξαιρετικά επιτυχημένο “Shopping Star”, την καθημερινή συνήθεια που έγινε λατρεία, ενώ παράλληλα θα αναλάβει και την παρουσίαση του μοναδικού, χορευτικού διαγωνισμού “Dancing With The Stars”, που έρχεται εντελώς ανανεωμένο στη συχνότητα του Star για τη σεζόν 2021 – 2022. Ολοκληρώνοντας τρεις επιτυχημένες χρονιές, η Βίκυ Καγιά αποτελεί ένα σημαντικό μέλος του GNTM, που θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της».

Το παρασκήνιο της αποχώρησής της από το GNTM

To πρωί της Παρασκευής στο Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρθηκε στο παρασκήνιο της αποχώρησης της Καγιά από το GNTM, λέγοντας «Δεν θεωρείται υποβάθμιση που δε θα είναι στο GNTM. Θεωρείται αναβάθμιση. Όπως μου είπαν από το Star κοινή συναίνεση αποφάσισαν ότι η Βίκυ Καγιά θα μεταπηδήσει στο Dancing with the Stars. Στο Star θεωρούν πως έχει τέτοια δυναμική το GNTM που μπορεί να προχωρήσει χωρίς της Βίκυ Καγιά. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια θα την αντικαταστήσει. Σίγουρα παραμένουν οι τρεις κριτές και ο Γιώργος Καράβας. Η Βίκυ Καγιά ήθελε να παρουσιάσει το Dancing with the Stars και από το Star θεώρησαν πως είναι το κατάλληλο πρόσωπο. Και της έλειπε και ένα τέτοιο μεγάλο project. Που να είναι μόνη της».

Αναμένουμε να δούμε αν θα αλλάξουν οι ισορροπίες στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού μόδας και μοντέλων.

Δες όλα όσα ειπώθηκαν:

