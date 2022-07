Δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί βρετανικό αθλητικό γεγονός χωρίς τις ανόητες γκριμάτσες ενός νεαρού μέλους της βασιλικής οικογένειας να κλέβει την παράσταση. Μπορεί, λοιπόν, ο Novak Djokovic να κατέκτησε το Grand Slam, ο πρίγκιπας George, όμως, ήταν αυτός ο οποίος πήρε τη δόξα και τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα William και της Kate Middleton αποτέλεσε έκπληξη στους τελικούς του Wimbledon την Κυριακή, 10/7, εβδομάδες αφότου ο μικρός του αδερφός, πρίγκιπας Louis, έγινε viral για τις εκκεντρικές εκφράσεις του στο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας.

Ο 8χρονος πρίγκιπας παρευρέθηκε με τους γονείς του στον τελικό τένις των ανδρών και εθεάθη να κάνει αστείες γκριμάτσες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ντυμένος με ένα μπλε κοστούμι και γραβάτα, ο πρίγκιπας George κάθισε ανάμεσα στον Δούκα και τη Δούκισσα του Cambridge καθώς παρακολουθούσαν τον Novak Djokovic να αντιμετωπίζει τον Nick Kyrgio σε έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Ο νεαρός φωτογραφήθηκε να ξύνει τη μύτη του κάποια στιγμή, προτού αρχίσει να ζεσταίνεται και να σκουπίζει τον ιδρώτα του. Ό,τι και να έκανα, όμως, δεν έπαψε να είναι ούτε λεπτό χαριτωμένος, υπενθυμίζοντάς μας ότι ακόμα και οι πρίγκιπες είναι άνθρωποι όπως εμείς!

Η εμφάνιση του George μας θύμισε την πρώτη έξοδο του William στο Wimbledon το 1991, όταν παρακολούθησε τους τελικούς των γυναικών μαζί με την αείμνηστη μητέρα του, πριγκίπισσα Diana.

Επίσης, ο πρίγκιπας George είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Novak Djokovic, μετά τη νίκη του επί του Nick Kyrgio. Ο μικρός πρίγκιπας συνεχάρη τον Σέρβο τενίστα για τη νίκη του και τότε εκείνος του έδωσε να κρατήσει το τρόπαιο του Wimbledon.

Ο George, αφού κοίταξε προσεκτικά το τρόπαιο και το κράτησε για μερικά λεπτά, στράφηκε προς τη μητέρα του Kate Middleton και της το έδωσε. «Είναι λίγο βαρύ» της είπε. Εγώ έχω να πω, ευτυχώς που δεν το έριξε!

