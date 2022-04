Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μια πολύ σημαντική κρίση που αφορά την μητρική υγεία. Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο Kamala Harris, στις ΗΠΑ παρατηρείται το υψηλότερο ποσοστό μητρικών θανάτων μεταξύ των πλούσιων εθνών, ενώ ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στους θανάτους παρατηρούνται μεταξύ των μαύρων γυναικών. «Η χώρα πρέπει να καταστήσει την επίλυση της κρίσης εθνική προτεραιότητα», δήλωσε η Kamala Harris κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε ιατρικές εγκαταστάσεις του UCSF στο Σαν Φρανσίσκο την Πέμπτη, 21/4.

«Είναι πραγματικότητα και επηρεάζει τόσες πολλές γυναίκες, τις οικογένειες και τις κοινότητές τους», τόνισε η Harris μετά την περιοδεία του προγράμματος περιγεννητικής φροντίδας του UCSF για οικογένειες μαύρων, που ονομάζεται EMBRACE και βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη Mission Bay του ιατρικού κέντρου. «Ένας μεγάλος παράγοντας που συμβάλλει σε αυτά τα αποτελέσματα είναι οι ανισότητες του συστήματος, οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι με βάση το ποιοι είναι ή πού ζουν».

Οι μαύρες γυναίκες έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από αιτία που σχετίζεται με επιπλοκές στην εγκυμοσύνη σε σύγκριση με τις λευκές γυναίκες, σύμφωνα με ομοσπονδιακές εκτιμήσεις που αφορούν την υγεία. Οι ιθαγενείς Αμερικανίδες και οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές έχουν επίσης πολύ υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη σε σύγκριση με τις λευκές γυναίκες.

«Αυτές οι διαφορές δημιουργούν σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες βιώνουν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης», δήλωσε η Harris. «Ανισότητες που είναι συχνά θέμα ζωής και θανάτου».

Μιλώντας σε ένα πλήθος δεκάδων ανθρώπων σε εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του UCSF, η Harris ανέδειξε το έργο του προγράμματος EMBRACE του UCSF, το οποίο αποκάλεσε «πρότυπο». Το όνομα σημαίνει Engaging Mothers and Babies, Επανασχεδιάζοντας την προγεννητική φροντίδα για όλους.

Το EMBRACE προσφέρει προγεννητική και επιλόχεια φροντίδα σε μαύρες γυναίκες, αντιμετωπίζοντας κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που επηρεάζουν την εγκυμοσύνη και παρέχοντας φροντίδα μετά τον τοκετό έως και ένα χρόνο μετά τη γέννηση.

Our nation is facing a maternal health crisis. We must take action to ensure that every woman and every mother in our nation has the care she needs to thrive. https://t.co/DM2RNICiFo