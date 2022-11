Έρχονται αλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο! Φυσικά και μιλάω για τα πρώτα νομίσματα με το πρόσωπο του Βασιλιά Καρόλου Γ’, τα οποία παράγονται αυτήν τη στιγμή από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο στην Ουαλία. Εμείς πάντως ανυπομονούμε να τα δούμε αλλά και να κάνουμε αγορές με αυτά, αν είμαστε τυχερές και βρεθούμε στην Αγγλία προφανώς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα νέα νομίσματα θα αρχίσουν να διανέμονται σε κυκλοφορία τον Δεκέμβριο, αντικαθιστώντας σιγά-σιγά αυτά που περιλαμβάνουν σήμερα το πρόσωπο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Στην άλλη όψη του νομίσματος είναι ένας φόρος τιμής στην αείμνηστη μονάρχη, ένα σχέδιο που εμφανίστηκε αρχικά στο στέμμα της στέψης της το 1953. Περιλαμβάνει τα τέσσερα τέταρτα των Βασιλικών Όπλων που απεικονίζονται μέσα σε μια ασπίδα. Ανάμεσα σε κάθε ασπίδα υπάρχει ένα έμβλημα των εθνών του ΗΒ: ένα τριαντάφυλλο, ένα γαϊδουράγκαθο, ένα τριφύλλι και ένα πράσο.

«Τα πρώτα νομίσματα που φέρουν το πορτρέτο της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά Καρόλου Γ’ είναι εντυπωσιακά και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 50 ps με το σχέδιο που είναι αφιερωμένο στην Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ στην πίσω όψη των νομισμάτων πριν από τα Χριστούγεννα», ανέφερε το Βασιλικό Νομισματοκοπείο μαζί με ένα βίντεο με τα νομίσματα που παράγονται.

📢 The first coins bearing His Majesty King Charles III's portrait are striking as we speak, and you can expect to see 50ps featuring the Queen Elizabeth II Memorial design on the reverse side of the coins in your change before Christmas. @RoyalFamily pic.twitter.com/QoOK5uiW4t