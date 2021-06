Υπάρχουν κατηγορίες ότι το τραγούδι των Maneskin, με το οποίο αναδείχθηκαν νικητές στη Eurovision είναι κλεμμένο. Άκου και τα δύο κομμάτια και βγάλε τα συμπεράσματά σου!

Πιο συγκεκριμένα, οι Ιταλοί που κέρδισαν στον ευρωπαϊκο διαγωνισμό τραγουδιού με το «Zitti e Buoni», κατηγορούνται ότι έκλεψαν τη μελωδία του κομματιού από ένα άλλο συγκρότημα.

Η ραδιοφωνική εκπομπή ενός Ολλανδικού σταθμού «αποκάλυψε» μια συγκεκριμένη μελωδία στο εν λόγω τραγούδι, που θυμίζει αυτή του τραγουδιού «You Want It, You’ve Got It» των The Vendettas.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής επικοινώνησαν με τον ιδρυτή των Vendettas προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είναι ενήμερος για την ομοιότητα των δύο τραγουδιών. Ο ίδιος το επιβεβαίωσε!

Είναι κλεμμένο το τραγούδι των Maneskin; Τα συμπεράσματα δικά σου!

Οι Maneskin, που η λέξη του συγκροτήματος στα δανέζικα σημαίνει φεγγαρόφωτο, είναι ένα ροκ συγκρότημα από τη Ρώμη που έγινε αμέσως viral με το νικητήριο τραγούδι «Zitti e buoni». Ο τίτλος του τραγουδιού σημαίνει «Σκάσε και καλά». Με το τραγούδι «Zitti e buoni» κατάφεραν και έδωσαν το βραβείο στη χώρα τους μετά 31 χρόνια!

