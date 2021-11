Στο Μανχάταν, είναι πρακτικά μια ιεροτελεστία να επισκεφτείς ένα διαμέρισμα που ανήκει —στο τηλεοπτικό σύμπαν, τουλάχιστον— σε έναν φανταστικό χαρακτήρα. Υπάρχει το διαμέρισμα της Rachel και της Monica από τα Φιλαράκια, το ρετιρέ Waldorf από το Gossip Girl, η κατοικία Seinfeld, το σπίτι του Ted από το How I Met Your Mother και το στούντιο της Marnie’s Chinatown από το Girls. Τώρα, όμως, υπάρχει και το διαμέρισμα της αγαπημένης μας Carrie από το Sex and The City!

Δε σου κάνω πλάκα! Χάρη στην Airbnb έχεις τώρα κι εσύ τη δυνατότητα να κοιμηθείς, να χαλαρώσεις και να μείνεις στο διαμέρισμα της Sarah Jessica Parker, στη Νέα Υόρκη!

Ετοίμασε βαλίτσες και φύγαμε για Νέα Υόρκη!

Εν αναμονή το reboot του Sex And The City, που λέγεται πια And Just Like That, η Airbnb δημιούργησε ένα διαμέρισμα, το οποίο είναι πανομοιότυπο με το σπίτι που έμενε η Carrie Bradshaw και βρισκόταν στη 66 Perry Street, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης και πραγματικά είναι ολόιδιο! Έχει προσέξει την κάθε λεπτομέρεια ώστε να σε κάνει να νιώσεις λες και παίζεις κι εσύ στη σειρά!

Από τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου, το μεσημέρι, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν κλικ για να κλείσουν πρώτοι μία από τις δύο διανυκτερεύσεις στο σπίτι της Carrie Bradshaw —μία στις 12 Νοεμβρίου και μία στις 13 Νοεμβρίου— διαθέσιμες από 23 $ τη βραδιά, τιμώντας τα 23 χρόνια που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως περσόνα στους fans.

Δεν είναι μόνο αυτό, όμως, υπάρχει και μία μικρή έκπληξη! Θα απολαύσεις ένα εικονικό check-in από την ίδια την Carrie Bradshaw με την φράση με την οποία ξεκινούσε πάντα τα άρθρα της: “ I couldn’t help but wonder…”.

Το διώροφο διαμέρισμα περιλαμβάνει καθιστικό και κουζίνα στον κάτω όροφο, ενώ στον δεύτερο όροφο υπάρχει ένα μπάνιο, μια γωνία ανάγνωσης και μια βεράντα με θέα στο πάρκο. Αν αναζητάς επιπλέον αυθεντικότητα, μετά από περαιτέρω εξερεύνηση, θα βρεις ένα μπαρ για να φτιάξεις τα αγαπημένα Cosmopolitans της Carrie, ένα λειτουργικό αντίγραφο του φορητού υπολογιστή Apple της δεκαετίας του ’90, μια συλλογή από vintage Vogues, ένα ασύρματο τηλέφωνο και το κολιέ της Carrie!

Στη συνέχεια, θα έχεις όλο τον χρόνο να «χαθείς» μέσα στο dress room της Carrie και να θαυμάσεις μερικά από τα iconic looks της. Ναι! Και τη χαρακτηριστική τουτού της θα τη βρεις εκεί.

Ήδη η ηθοποιός μίλησε στη USA TODAY για το διαμέρισμα αυτό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος πάντα με ρωτούσε τι θυμάμαι από εκείνο το διαμέρισμα και αυτό που θυμάμαι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους πέρασα χρόνο εκεί. Ελπίζω ότι όποιος έρθει με κάποιον φίλο του… θα έχει τη δική του εμπειρία στο διαμέρισμα και θα φύγουν από εκεί όλοι με τις ίδιες, όμορφες αναμνήσεις».

