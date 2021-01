Φυσικά και οι λάτρεις του Sex and the City ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα με την επιστροφή του και τα σχόλια στα social media είναι ιδιαίτερα θετικά.

Κάτι που σίγουρα δε θα μείνει ίδιο και μας αιφνιδίασε είναι ο τίτλος, ο οποίος τώρα θα είναι “And Just Like That…” (“Και έτσι απλά”). Επίσης, όπως ξέρουμε μέχρι στιγμής, πρόκειται για δέκα νέα, μισάωρα επεισόδια και η παραγωγή θα ξεκινήσει στα τέλη της Άνοιξης.

Οι υπόλοιπες τρεις πρωταγωνίστριες της σειράς, η Sarah Jessica Parker , η Cynthia Nixon και η Kristin Davis, δημοσιοποίησαν ένα πρώτο trailer στα social media, το οποίο μας αφήνει με πολλές υποσχέσεις για μια νέα επιτυχία του Sex and the City. Το trailer αποτελείται κυρίως από πλάνα της Νέας Υόρκης, χωρίς να αποκαλύπτει πολλά για την υπόθεση της σειράς.

Το Sex and the City επιστρέφει, όμως με αρκετές αλλαγές και η μία είναι ιδιαίτερα αισθητή, αφού μία από τις βασικές ηθοποιούς που έχουμε αγαπήσει θα απουσιάζει. Μάλιστα, η Kim Cattrall, η οποία υποδύθηκε την Samantha, δεν θα επιστρέψει στο πλατό για τα γυρίσματα, κάτι που η ίδια είχε δηλώσει κάθετα, όσες φορές και αν την είχαν ρωτήσει σε συνεντεύξεις.

Το Sex and the City επιστρέφει με πολλές αλλαγές που μόλις ανακοινώθηκαν από την HBO, ενώ κυκλοφόρησε και το πρώτο trailer που μας υπόσχεται πολλά.