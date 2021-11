Το δικαστήριο του Λος Άντζελες έδωσε τέλος στην κηδεμονία Britney Spears που είχε δημιουργήσει ο πατέρας της το 2008 με ισχύ μέχρι και σήμερα. Θαυμαστές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο του Λος Άντζελες για να υποστηρίξουν την τραγουδίστρια, η οποία είχε ξεκινήσει νωρίτερα φέτος έναν μεγάλο αγώνα για να αποδεσμευτεί από την κηδεμονία την οποία η ίδια είχε περιγράψει ως καταχρηστική.

Ο πατέρας της Jame είπε νωρίτερα ότι ήταν “απαραίτητο”, αλλά συμφώνησε ότι ήταν καιρός “να ξαναπάρει τον έλεγχο της ζωής της”. “Η ζωή της ήταν κατεστραμμένη και βρισκόταν σε σωματική, συναισθηματική, ψυχική και οικονομική διάλυση”, δήλωσαν οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν τον Jame Spears σε προηγούμενες καταθέσεις στο δικαστήριο.

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney



🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L