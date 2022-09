Η Sarah Jessica Parker επιβεβαίωσε την επιστροφή του John Corbett στο σύμπαν του Sex and the City. Αγαπημένες μου φίλες, είστε έτοιμες να απολαύσουμε ξανά τον Aidan στην οθόνη μας; Εγώ πάντως ναι!

Η Rachel Smith του ET μίλησε με την Parker στην πρεμιέρα του Hocus Pocus 2 την Τρίτη το βράδυ 27/9, όπου και αποκάλυψε τι πρόκειται να ακολουθήσει στη δεύτερη σεζόν του And Just Like That.

Aidan – And Just Like That: Τι αποκάλυψε η SJP;

«Θα μπορούσε, θα μπορούσε», δήλωσε η 57χρονη ηθοποιός, η οποία υποδύεται την αρθρογράφο μόδας, Carrie Bradshaw σχετικά με τον John Corbett που θα επαναλάβει το ρόλο του ως πρώην της, Aidan Shaw, στο reboot του HBO Max. «Βασικά, δεν μπορώ να είμαι πια μυστικοπαθής γι’ αυτό».

Όσον αφορά τι να περιμένουν οι fans από τη δεύτερη σεζόν, η Sarah Jessica Parker μοιράστηκε ότι ενώ η πρώτη σεζόν είχε να κάνει με το πένθος, η δεύτερη σεζόν επικεντρώνεται στην ανάκαμψη, τόσο για την Carrie Bradshaw, η οποία έχασε τον σύζυγό της, Mr. Big, στην πρεμιέρα της σειράς, όσο και για τους υπόλοιπους ηθοποιούς, που θρηνούν αμέσως ή εμμέσως επίσης απώλειες στη ζωή τους.

«Η 2η σεζόν έχει να κάνει με την αντοχή, την ανάκαμψη και πώς ξαναβρίσκουν το γέλιο εκείνοι που μπορεί να έχουν βιώσει θλίψη», αποκάλυψε η ηθοποιός, η οποία την περασμένη εβδομάδα κοινοποίησε μια φωτογραφία από την πρώτη ανάγνωση του δεύτερου κύκλου. «Περισσότερα από τα νέα μέλη του καστ που αγαπάμε».

Την Τετάρτη, τόσο η Parker όσο και η Sara Ramirez, η οποία υποδύεται τη non-binary κωμικό Che Diaz, δημοσίευσαν φωτογραφίες από το σενάριο, εντείνοντας τον ενθουσιασμό των fans που περιμένουν με ανυπομονησία τη 2η σεζόν.

Με την επιστροφή του Aidan, οι θαυμαστές του SATC δεν μπορούν παρά να αναρωτηθούν αν κι άλλοι χαρακτήρες του cast θα κάνουν το δυναμικό comeback τους.

Ο ET μίλησε με τον ηθοποιό Jason Lewis για την επανάληψη του ρόλου του πρώην της Samantha Jones (Kim Cattrall), Smith Jerrod, στο And Just Like That. «Δεν ξέρω αν γιατί ήμουν εκεί με τη Samantha», είπε για την επιστροφή του στο ρόλο. «Δεν είχα μεγάλη αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους χαρακτήρες».

Η 2η σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή τον επόμενο χρόνο.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News