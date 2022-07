Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η RiRi χρησιμοποιεί την περιουσία της για καλό σκοπό. Το 2012, η ​​τραγουδίστρια του «Love on the Brain» ξεκίνησε ένα φιλανθρωπικό ταμείο που ονομάζεται Clara Lionel Foundation (CLF), με στόχο να «υποστηρίξει και να χρηματοδοτήσει πρωτοποριακές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», σύμφωνα με την σελίδα της.

