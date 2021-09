Μια γεύση από τα νέα επεισόδια του “Sex and the city”, της σειράς “And Just Like That” μας έδωσε το νέο promo video του HBO/HBO Max που προβλήθηκε την Κυριακή 19/09 κατά τη διάρκεια των βραβείων Emmy. Το μικρό teaser του “And Just Like That” αποκάλυψε και επίσημα πως στα νέα επεισόδια θα δούμε την Carrie Bradshaw και τον Mr. Big ξανά μαζί.

Το teaser του “And Just Like That” μας έκανε να ουρλιάξουμε

Στα πολύ σύντομα πλάνα που βλέπουμε στο promo του καναλιού η Carrie επανενώθηκε με τις φίλες της Miranda και Charlotte. Οι τρεις βασικές πρωταγωνίστριες παρουσιάζονται υπέρλαμπρες και καλοντυμένες καθώς χαιρετάνε κάποιον γνωστό τους. Αμέσως μετά, βλέπουμε την Sarah Jessica Parker Carrie Bradshaw να μοιράζεται ένα τρυφερό φιλί με τον πρωταγωνιστή Chris Noth που υποδύεται τον Mr. Big. Αν και δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία πρεμιέρας, το “And Just Like That” φαίνεται να κάνει το ντεμπούτο της το φθινόπωρο στο HBO Max.

And Just Like That: Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Η νέα σεζόν Sex And The City που θα έχει και τον ολοκαίνουριο τίτλο “And just like that…” θα ακολουθεί την Carrie, τη Miranda και τη Charlotte στο ταξίδι από την περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στα τριάντα τους μέχρι την ακόμη πιο περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στα πενήντα τους. Οι Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson και Evan Handler θα επιστρέψουν μαζί με τις βασικές πρωταγωνίστριες. Η μεγάλη απώλεια των νέων επεισοδίων είναι η Kim Cattrall στον ρόλο της Samantha Jones την οποία είχαμε δει στις έξι σεζόν και στις δύο ταινίες. Δυστυχώς, μια νέα συνεργασία δεν ευδοκίμησε και η απουσία της αγαπημένης πρωταγωνίστριας σίγουρα θα είναι αισθητή.

Ταυτόχρονα, η Nicole Ari Parker, γνωστή για τη συμμετοχή της στη διάσημη σειρά Empire, καθώς και στο Boogie Nights, θα αντικαταστήσει την Cattrall ως το τέταρτο μέλος της διάσημης παρέας της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την Mail on Sunday, η 50χρονη θα υποδυθεί τη νέα καλύτερη φίλη της Carrie Bradshaw, την σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ Lisa Todd Wexley.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News