Η Adele παρευρέθηκε ως καλεσμένη στην Oprah Winfrey κι έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλώντας γι όλους και για όλα. Μίλησε για θέματα τα οποία δεν είχε αγγίξει εδώ και καιρό και φυσικά αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλους μας.

Η Adele δήλωσε πως “ντρέπεται” για το διαζύγιό της, σε μια αποκλειστική συνέντευξη με την Oprah Winfrey. Η σταρ αποκάλυψε ότι ένιωθε ότι δεν σεβάστηκε την ιδέα του γάμου όταν χώρισε από τον σύζυγό της, Simon Konecki, το 2018. Πρόσθεσε ότι «τρομακτικές κρίσεις άγχους» μετά το διαζύγιο την ώθησαν να υιοθετήσει ένα καθεστώς άσκησης που την οδήγησε να χάσει 100 κιλά σε δύο χρόνια.

Η Adele ντρεπόταν με το διαζύγιό της. «Έχω εμμονή με μια πυρηνική οικογένεια σε όλη μου τη ζωή γιατί εγώ δεν είχα ποτέ μία σαν παιδί», ανέφερε η τραγουδίστρια, ο πατέρας της οποίας έφυγε από το σπίτι όταν εκείνη ήταν μόλις δύο ετών. όσον αφορά τον γάμο, η Adele είπε ότι κατάλαβε για πρώτη φορά πως κατέρρεε όταν έκανε ένα τεστ προσωπικότητας σε ένα περιοδικό. Μια από τις ερωτήσεις ήταν η εξής: «Τι είναι που που κανείς δεν θα ήξερε ποτέ για σένα;» και γύρισε προς τους φίλους της λέγοντας: «Δεν είμαι πραγματικά χαρούμενη. Δεν ζω, απλώς πορεύομαι.»

Ο πρώην σύζυγός της «της έσωσε τη ζωή» η Adele τόνισε αποκαλύπτοντας ότι εξακολουθεί να αγαπά τον Konecki, ακόμα κι αν δεν είναι «ερωτευμένη» μαζί του. «Εκείνη τη στιγμή της ζωής μου, όταν τον γνώρισα,ήμουν τόσο νέα και νόμιζα ότι θα τα καταφέρω όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου. Μπορούσα εύκολα να ακολουθήσω κάποια δυσνόητα μονοπάτια και να αυτοκαταστραφώ. Τότε, γνωριστήκαμε και ήταν το πιο γλυκό και καλό άτομο που είχα ποτέ στη ζωή μου μέχρι εκείνο το σημείο. Ακόμα και τώρα του εμπιστεύομαι τη ζωή μου».

Η Adele δεν ξέρει τι της δίνει έμπνευση να γράψει μουσική

Τραγούδια όπως το Hello και το Someone Like You έχουν αγγίξει εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά η Adele ομολόγησε ότι η δύναμη της μουσικής της είναι ένα μυστήριο για εκείνη. «Δεν νομίζω ότι, ως άνθρωπος, έχω αυτό που έχουν τα τραγούδια μου, δεν είμαι δυναμική».

Ερωτηθείσα γιατί είχε αποκαλύψει τόσες προσωπικές πληροφορίες στους στίχους της, η Adele εξήγησε ότι ήθελε να καθησυχάσει τους ανθρώπους που βιώνουν παρόμοιες εμπειρίες. «Η μουσική με βοηθάει σε πολλές καταστάσεις και θα ήθελα να κάνω το ίδιο για τους υπόλοιπους ανθρώπους… να τους υπενθυμίζω ότι δεν είναι μόνοι».

Adele στην Oprah: Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον πατέρα της

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε στην Winfrey ότι η «μεγαλύτερη πληγή» που είχε υποστεί ως παιδί ήταν η «απόλυτη έλλειψη παρουσίας και προσπάθειας» από τον πατέρα της, Marc Evans.

«Είχα απολύτως μηδενικές προσδοκίες από όλους, γιατί έμαθα να μην τις έχω μέσω του πατέρα μου», είπε. «Ήταν ο λόγος που δεν έχω πλήρη πρόσβαση στο τι σημαίνει να είσαι σε μια σχέση αγάπης με κάποιον».

Αν και ήταν αποξενωμένοι για πολλά χρόνια, πατέρας και κόρη συμφιλιώθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, αφού εκείνος αρρώστησε βαριά. «Είναι πάρα πολύ επίπονο να έχει μία κόρη αυτή τη σχέση με τον πατέρα της», δήλωσε η Adele.

Τα κιλά και η απώλεια βάρους της

Η εμφάνιση της Adele τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων, αφού έχασε σχεδόν 45 κιλά με νέο πρόγραμμα άσκησης.

Η σταρ δήλωσε ότι η μεταμόρφωση αφορούσε «κυρίως» τον έλεγχο του άγχους της. «Είχα τις πιο τρομακτικές κρίσεις άγχους αφού πήρα διαζύγιο», εξήγησε.

Αφού παρατήρησε ότι το άγχος της μειώθηκε στο γυμναστήριο, άρχισε να πηγαίνει κάθε μέρα. «Αυτό συνέβαλε πραγματικά στο να γυμνάσω και το μυαλό μου», είπε.

Μιλώντας για τα αρνητικά σχόλια και την κριτική που έχει δεχθεί τόσο χρόνια για το σώμα της η Adele είπε: «Δεν είμαι σοκαρισμένη, ούτε καν με ενοχλεί γιατί το σώμα μου είναι κάτι που έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης σε όλη μου την καριέρα. Είτε είμαι με περισσότερα κιλά, είτε όχι. Αισθάνομαι άσχημα όταν κάποιος σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα με τον εαυτό σου – αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Προσπαθώ να τακτοποιήσω τη ζωή μου αυτή τη στιγμή.»

Δες εδώ το σχετικό βίντεο:

