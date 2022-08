Η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός Anne Heche έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, μία εβδομάδα αφότου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο.

Οι δηλώσεις από την οικογένεια της

Η είδηση ​​επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο της οικογένειάς της, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωση του: «Χάσαμε ένα λαμπρό φως, μια ευγενική και χαρούμενη ψυχή, μια στοργική μητέρα και μία πιστή φίλη.

«Η Anne θα μας λείψει πολύ, αλλά ζει μέσα από τους όμορφους γιους της και το εμβληματικό της έργο. Η γενναιότητα της που στεκόταν πάντα υπέρμαχος της αλήθειας, διαδίδοντας το μήνυμά της αγάπης και της αποδοχής, θα συνεχίσει να έχει διαρκή αντίκτυπο».

Το απόγευμα της Παρασκευής 12/08, είχε επιβεβαιωθεί πως η ίδια ήταν «εγκεφαλικά νεκρή» και αργότερα ανακοινώθηκε πως θα απομακρυνόταν από το μηχάνημα υποστήριξης.

Ο μεγαλύτερος γιος της ηθοποιού, ο 20χρονος Homer, δημοσίευσε μια δήλωση εκ μέρους του ίδιου και του ετεροθαλή αδερφού του, Atlas.

«Ο αδερφός μου ο Atlas κι εγώ χάσαμε τη μητέρα μας», είπε στο People. «Μετά από έξι ημέρες απίστευτων συναισθηματικών εναλλαγών, έχω μείνει με μια βαθιά θλίψη χωρίς λόγια. Ελπίζω η μαμά μου να είναι απαλλαγμένη από τον πόνο και να αρχίσει να εξερευνά αυτό που μου αρέσει να φαντάζομαι ως αιώνια ελευθερία».

Και πρόσθεσε, «Κατά τη διάρκεια αυτών των έξι ημερών, χιλιάδες φίλοι, οικογένεια και θαυμαστές μου έστειλαν τη συμπαράστασή τους. Είμαι ευγνώμων για την αγάπη τους, όπως και για την υποστήριξη του μπαμπά μου, του Coley, και της θετής μαμάς μου Alexi που συνεχίζουν να είναι ο βράχος μου κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».

«Αναπαύσου εν ειρήνη μαμά, σε αγαπώ», κατέληξε λέγοντας ο Homer Heche.

Ποια ήταν η Anne Heche

Η Anne Heche έγινε ευρέως γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 1990, χάρη στη συμμετοχή της στην ταινία «I Know What You Did Last Summer», στην κωμωδία δράσης «Six Days, Seven Nights» και στο θρίλερ «Return to Paradise».

Μάλιστα, μετά την ερμηνεία της ως Marion Crane στην ταινία τρόμου Psycho του Gus Van Sant, η οποία της χάρισε μια υποψηφιότητα για το βραβείο Saturn, η Heche συνέχισε να έχει ρόλους σε πολλές ανεξάρτητες ταινίες με μεγάλη επιτυχία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιτυχημένης καριέρας της έλαβε αναγνώριση για το ρόλο της στην τηλεοπτική ταινία Gracie’s Choice, ο οποίος της χάρισε μια υποψηφιότητα για βραβείο Primetime Emmy, ενώ για τη δουλειά της στο Broadway, ιδιαίτερα στο Twentieth Century, έλαβε υποψηφιότητα για το βραβείο Tony.

Πέρα από τη συμμετοχή της σε ταινίες, η Heche είχε συμμετάσχει και σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές, ενώ είχε δανείσει τη φωνή και σε χαρακτήρες γνωστών animated παραγωγών, όπως το «The Legend of Korra».

