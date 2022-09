Diamonds are a girl’s best friend…ακόμα κι αν αυτά έχουν δοθεί με τον πιο ασυνήθιστο τρόπο! Η Kate Moss σε μία πρόσφατη συνέντευξή της θυμήθηκε ότι έλαβε τα «πρώτα της διαμάντια» σε μορφή κολιέ από τον πρώην σύντροφό της, Johnny Depp, ο οποίος έκρυψε τα κοσμήματα στα οπίσθιά του πριν της τα δώσει σε ένα ραντεβού για δείπνο! Ενώ η συγκεκριμένη ιστορία κυκλοφορεί όλα αυτά τα χρόνια, το 48χρονο supermodel αποκάλυψε τα πάντα για όλο το σκηνικό στη βρετανική Vogue.

