«Για πάρα πολύ καιρό, το να πάω για ύπνο έμοιαζε σχεδόν σαν να περπατάω πάνω σε μία ασταθή σανίδα», κάπως έτσι ξεκίνησε τη συνέντευξή της η Jennifer Aniston στο People και αποκάλυψε ότι υποφέρει από διαταραχές ύπνου.

Η αγαπημένη μας ηθοποιός αντιμετωπίζει χρόνια, ακόμα και δεκαετίες, προβλήματα ύπνου, από αϋπνία μέχρι υπνοβασία και άγχος και όλα αυτά της προκαλούν φόβο τις ώρες της νύχτας.

«Νομίζω ότι ξεκίνησε κάπου στα 30 μου ή ακόμα και νωρίτερα, απλά όταν είσαι τόσο νέος δεν παρατηρείς τις επιπτώσεις της έλλειψης ύπνου επειδή νιώθεις τόσο ανίκητος», αποκάλυψε η Aniston. «Ξεκίνησε ως κάτι που απλώς δεχόμουν και μετά ξαφνικά συνειδητοποίησα τις επιπτώσεις της έλλειψης ύπνου και πώς επηρεάζει την ημέρα και τη δουλειά μου, τη λειτουργία του μυαλού μου και τη σωματική μου διάπλαση».

Όπως αποκαλύπτει η Jennifer Aniston προσπαθούσε να κοιμηθεί και κατέληγε να παρακολουθεί το ρολόι με τις ώρες. Κατέληγε απλά να σκέφτεται πόση ώρα έχει περάσει από τη στιγμή που ξάπλωσε και πόση ώρα ύπνου έχει χάσει. «Όσο περισσότερο ανησυχώ για αυτό, τόσο πιο δύσκολο είναι να κοιμηθώ», λέει.

Επιπλέον, αναφέρει πως ανά διαστήματα έκανε ακόμη και υπνοβασία, αλλά ευτυχώς σταμάτησε, από όσο ξέρει.

«Ήταν γνωστό ότι έκανα κάτι τέτοιο. Με ξύπνησαν οι συναγερμοί του σπιτιού μου κάποια στιγμή. Και δεν νομίζω ότι το κάνω πια», τονίζει η Jennifer.

Jennifer Aniston Reveals She Used To Sleepwalk & Suffers From Insomnia Since 30 #JenniferAniston #Hollywood #Actor #koimoi https://t.co/HEPin8Yd6G

Αφού παρατηρούσε ότι το πρόβλημά της συνεχίζεται για χρόνια, αποφάσισε να ζητήσει ιατρική βοήθεια. «Ήταν το τελευταίο πράγμα στη λίστα με τις προτεραιότητες μου, αλλά δεν άντεχα άλλο. Είναι πραγματικά δύσκολο να τηρήσεις τους τρεις πυλώνες που αφορούν την υγεία σου, τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο. Εάν δεν μπορείς πραγματικά να ασκηθείς και δεν μπορείς να φας σωστά, ούτε να κοιμηθείς, τότε το σώμα σου δε θα λειτουργεί σωστά μέσα στην ημέρα».

Σχετικά με όσα έχουν αλλάξει στη ζωή της μετά από τις θεραπείες, αναφέρει: «Κατέληξα να παλεύω με την αϋπνία μου διαρκώς. Πλέον, έχω βρει μια ρουτίνα που με βοηθά να χαλαρώνω. Δίνω χρόνο στον εαυτό μου και κάνω γιόγκα. Επίσης, ποτέ δεν παίρνω το τηλέφωνό μου στο υπνοδωμάτιο. Την έχω καταργήσει αυτή την κακιά συνήθεια».

Επιπλέον, η Jennifer Aniston έχει λάβει μέρος σε μια νέα καμπάνια, Seize the Night and Day, όπου οι άνθρωποι μπορούν να βρουν νέα και συμβουλές για την αντιμετώπιση των διαταραχών που σχετίζονται με τον ύπνο τους.

Η μόνη συνήθεια που δεν σκοπεύει να αλλάξει γιατί τη χαλαρώνει πιο πολύ απ’ όλα, είναι να κοιμάται στο κρεβάτι αγκαλιά με τα τρία της σκυλιά!

Jennifer Aniston must have her dogs in her bed – even though she's battled with insomnia for decades.https://t.co/kVg0Ogfqwi