Όταν διαβάζεις ένα email ή πρέπει να πραγματοποιήσεις ένα meeting με πελάτες, καλό είναι να σκεφτείς τον τρόπο με τον οποίο κάθεσαι. Έχοντας υπόψη τη στάση του σώματός σου μπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Σύμφωνα με το περιοδικό Science of Physical Therapy Science, η κακή στάση του σώματος μπορεί να πιέσει τους μυς και τις αρθρώσεις, οδηγώντας σε προβλήματα ισορροπίας, κόπωση και πόνο στην πλάτη και στον αυχένα. Μπορεί επίσης να κάνει την κίνηση στην καθημερινότητά σου άβολη, επίπονη και δυσάρεστη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρατάς το σώμα και τη σπονδυλική σου στήλη σε ουδέτερη θέση. Τα χέρια και τα αντιβράχια σου πρέπει να είναι παράλληλα με το πάτωμα, ενώ οι αγκώνες σου πρέπει να είναι υπό γωνία 90 μοιρών, λέει η Alyssa Kuhn, DPT, φυσιοθεραπευτής και ιδρυτής του Keep the Adventure Alive. Κράτησε το κεφάλι, το λαιμό και τον κορμό σου σε όρθια θέση. Τοποθέτησε τα πόδια σου στο πάτωμα για να στηρίζεις το βάρος. Εάν τα πόδια σου δεν φτάνουν στο πάτωμα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα υποπόδιο.

