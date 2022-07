Υπάρχει κάτι τόσο ικανοποιητικό στο να δοκιμάζεις ορισμένα lifehacks που έχεις δει στο TikTok ή έχεις διαβάσει σε διάφορα site (καλή ώρα). Είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορώ να εξηγήσω! Η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη, είναι σχεδόν δεδομένο ότι εξοικονομείς χρόνο και χρήμα, ενώ όλα κυλούν πιο ομαλά! Το ίδιο, ακριβώς, θα συμβεί και με το μυστικό που θα σου αποκαλύψω σε αυτό το άρθρο!

Κι όμως! Υπάρχει τρόπος να ξεκολλήσεις αποτελεσματικά το κερί που έχει ξεμείνει στον πάτο του βάζου! Το καλύτερο είναι ότι δε θα το ξεκολλήσεις απλά, αλλά θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κιόλας! Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και για τα χαριτωμένα βαζάκια!

Βασικά, αυτό το συγκεκριμένο hack είναι ιδανικό για όποιον εκνευρίζεται που πρέπει να πετάξει τα κεριά του όταν υπάρχουν ακόμα υπολείμματα.

Όλοι γνωρίζουμε πόσο αδύνατο είναι να ανάψεις ένα κερί όταν φτάσει στον πάτο του βάζου: είτε καταλήγεις να καις το χέρι σου προσπαθώντας να το ανάψεις, είτε τα φυτίλια είναι τόσο κοντά που δεν έχει νόημα να προσπαθήσεις εξαρχής, είναι κρίμα να πεις αντίο σε ένα προϊόν όταν ξέρεις ότι έχει ακόμα τόσες πολλές δυνατότητες!

Αλλά μην ανησυχείς, γιατί αυτές οι μέρες τελείωσαν. Αυτό το viral TikTok από την Jasmine Benaya κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς οι λάτρεις των κεριών χαίρονται γι’ αυτή τη νέα ανακάλυψή.

don't throw away the ends of your candles!!!!! 🖤🔥 pic.twitter.com/n9gS5aG1mY